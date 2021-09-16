第一屆中學生黑客松競賽　台東女中榮獲第一名特優

▲謝文女、余沛瑤2位同學榮獲第一名特優。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東女中3年乙班謝文女、余沛瑤2位同學參加「第一屆中學生黑客松」競賽，從全國205支隊伍中脫穎而出，獲得第1名特優獎項的殊榮。



由教育部國教署、雄女、海青工商及台灣亞馬遜網路服務公司舉辦的「第一屆中學生黑客松」，吸引全國13縣市、205隊、總共有620名國高中學生報名參加，高中組部分共選出特優1組、優等2組及甲等4組。參賽學生必須經歷「黑客海選」、「黑客決選」、「黑力展示」3個關卡，學習如何運用人工智慧雲端應用，進而培養108課綱系統思考與解決問題的核心素養，最終完成創意發想設計的提案。

台東女中共有兩組參賽，三乙謝文女、余沛瑤這組在戴天恩、王淑蕙兩位老師的指導下，以「剩食」為主題，結合台東縣在地社服機構與完善物流系統，創意發想設計「剩食管理系統」獲得第1名特優。

另一組三甲吳宜蓁、錢又蓁及李孟庭，在吳東翰、王淑蕙兩位老師的指導下，以智能化食譜的改善及運用晉級16強決賽，相當難得。

獲得特優隊伍，除了獲得1萬元獎金，還可擔任亞馬遜公司1日見習生，並由台灣亞馬遜網路服務公司協助完成提案後續，讓發想得以走向實踐，為台東在地供給需求找到更多的可能性。

透過參與此項競賽，東女學生跳脫傳統學習框架，展現對新興科技的學習熱情，以人工智慧運用輔助，結合關懷在地或生活議題的情懷，試圖找出解決問題的方法，證明科技與人文的跨領域學科彼此相輔相成，而女性在人工智慧領域上也絕不缺席。

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