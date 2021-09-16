修正獎勵民間投資自治條例　台東縣提供投資人更友善投資環境

▲台東縣縣府將修正獎勵民間投資自治條例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣府9月份縣務會議暨主管會報，16日在縣府第一會議室召開，台東縣長饒慶鈴主持，會議中由國際發展及計畫處報告列管事項「疫後振興經濟方案執行進度報告」、「極熱天氣災害應變措施訂定進度報告」及消防局「消防局各據點整建進度」。並同時裁示財經處儘速將修正後的「台東縣獎勵民間投資自治條例」送台東縣議會審議，提供來台東投資的業者，能有友善的投資環境。也鼓勵投資人創新研發，帶動地方經濟發展外也促進更多層面的就業機會。

饒慶鈴表示，台東縣獎勵民間投資自治條例施行迄今已逾9年，為使獎勵補助措施臻於完善，持續帶動台東縣經濟發展，參考6都獎勵補助措施規定，修正並新增優於6都以外縣市之獎勵補助項目，除原訂定之補助項目外，更新增勞工薪資補貼、私有房地租金補助，並特別針對雇用中高齡者之勞工給予補助職業訓練費、薪資補貼費等，提供投資者更友善及獎勵更優惠的投資環境，提高來台東投資意願，為台東帶來更多就業機會。

最後饒慶鈴補充，現在台灣仍處於新冠肺炎疫情的二級警戒中，台東也將會繼續支持產業振興經濟，也滾動式修正。振興經濟方案施政內容，主要是從觀光遊憩、藝文展演、部落經濟、農特產品推廣、產業輔導等五大面向去執行，並結合各種中央補助型計劃共同推廣，隨時管控執行進度。在產業輔導面向要針對疫後振興產業做補助計畫，現已辦理公告，可向台東縣政府財政及經濟發展處申請。

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