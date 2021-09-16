桃園Delta女曾到北市　衛生局擴大匡列50人「12人PCR陰性」

▲一蘭拉麵台北本店別館。（資料圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

台北人氣拉麵店「一蘭拉麵」本店別館（信義區新光三越A11）9月10日凌晨有確診者足跡，因此9月15日至9月18日暫時停止營業；台北市衛生局15日證實，為桃園市染Delta變異株的20多歲女性（案16213）足跡，已發送50封細胞簡訊提醒足跡相同者，並安排50人進行採檢，其中12人PCR結果為陰性。

台北市衛生局表示，桃園市確診者（案16213）於9月10日凌晨至台北市某餐飲店，已於9月15日已電話聯繫及發送50封簡訊，提醒曾與新冠肺炎確診者足跡相同場域，如有疑似症狀請主動就醫採檢。已安排北市該案接觸者9人、餐飲店員工自我健康監測18人、與確診者足跡相同者23人進行採檢，其中12人PCR採檢結果為陰性。

台北市政府衛生局提醒，社區仍有零星不明感染案例，中央宣布至20日前仍維持疫情警戒標準為第二級，除了戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免於不特定對象聚會，如有不適症狀請儘速就醫，主動積極配合各項防疫措施，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全，如有防疫相關問題，可撥打疾病管制署1922或台北市衛生局防疫專線2375-3782洽詢。