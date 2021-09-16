北市再提花28億買疫苗　黃珊珊：若早點搶購花兩倍也值得

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲日前提出編列預算購買疫苗，以解決台灣的疫苗問題。台北市副市長黃珊珊16日臉書承諾，如果議會通過預算就會招標採購，「如果早一點去搶購疫苗，花兩倍的錢也值得」。

黃珊珊表示，台北市自購疫苗，是台北市政府111年編列28億預算防治疫情的重要計畫，早在五、六月間，疫情非常危急，柯文哲交代要研議自購疫苗的可能性，所以透過各種管道向世界各大疫苗代理商詢問購買疫苗的方式及價格，大約計算如果購買250萬劑，大約每劑約32-37元美金不等，如果加上運送與冷鏈，每一劑寬估為40元美金，以匯率28元計算，2,500,000X40X28=2,800,000,000元（28億元）。

黃珊珊強調，這筆預算是經過專家會議討論建議購置「第三劑」以備不時之需，當然預算還是要經過台北市議會通過，市政府還是會向議員一一說明，很多人好奇為何要自購疫苗？其實只有一個理由，因為沒有人知道新冠肺炎將來會怎樣發展？Delta變種病毒株來勢洶洶，連歐美國家都擋不住，更何況是疫苗覆蓋率遠遠落後的台灣。

黃珊珊認為，環南市場在六、七月做過4次大規模PCR檢測，每一位民眾花掉健保費3000X4=12000元，但是打疫苗只需不到1200元，如果早一點去搶購疫苗，花兩倍的錢也值得，台灣人民也不需要如此驚慌恐懼這麼久。

黃珊珊解釋，現在有些疫苗已經取得藥證已經成為商品，如果疫苗取得我國藥證後，藥商就可以依規定進口（例如流感疫苗等），如果議會通過這筆預算，我們就會招標採購，也會循正常管道向中央申請，相信地方自購疫苗也是在幫中央解決疫苗不足的問題、相信中央與地方一起解決人民的問題，才是最重要的。