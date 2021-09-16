強調社宅繼續蓋　柯文哲：5萬戶是目標不會變

▲台北市長柯文哲16日赴北市議會備詢。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前稱社宅要「停看聽」，引來各界討論是否不蓋公宅了，連內政部都跳出來說願意接手，引來柯震怒痛批假新聞。對此，柯文哲16日赴市議會進行施政報告並備詢時強調，目標是5萬戶，目標不會變，但很多裡面的細節會改，現在在想有沒有工地民建民營的試辦計畫，都一個一個在計畫。

民進黨議員阮昭雄16日質詢時問到，公宅的事情他嚇一跳，到底是要蓋還是不蓋？之前提到借錢都要蓋，因為居住正義很重要，現在不蓋了，是因為覺得前不要債留子孫？還是覺得根本蓋不下去？

柯文哲表示，現在要蓋的話很多規則要改，要建立標準設計圖，還有物業管理以前都沒有做完整規劃，「蓋是一定會蓋，但裡面內容要大幅更改」。

柯文哲表示，公宅的建照費用，以70年生命週期來算，佔比在50%以下，以前蓋公宅沒有把長期營運成本計算清楚，那部分會有問題。沒有解決的話，以前自償性的計算是有問題的。

柯文哲說，以前沒有蓋這麼大規模，如果要永續經營，裡面很多東西都要改，「公宅蓋是一定要蓋，因為目標是5萬戶，目標不會變」，但很多裡面的細節會改，現在在想有沒有公有地民建民營的試辦計畫，都一個一個在計畫。

柯文哲說，台北市最大問題還是居住的問題，只是目前蓋公宅要更有效率，不然營運成本太高。