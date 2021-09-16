人行道好燙！北科大監測：北市忠孝東路段「透水鋪面」可降溫3℃

▲以今年8月25日雨後為例，北科大旁人行道不透水鋪面，可見積水 。（圖／台北科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台北科技大學水環境研究中心與台北市政府合作，在北科大周邊人行道監測分析透水鋪面，發現透水鋪面在暴雨下可提高吸收雨水的效果，烈日高溫下可降溫約3℃，減少地表積水並減緩熱島效應。

北科大指出，北市政府近年推動「海綿城市」，持續更新減洪治水工作，在工務局新建工程處規劃下，2020年底已完成「忠孝東路東、西路段及周邊人行環境改善工程」一至三段工程，整合捷運站出入口及人行道等，路面皆採用透水鋪面鋪設，取代不透水的瀝青或混凝土鋪面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北科大水環中心主任林鎮洋指出，為協助了解人行環境改善工程的成效，北科大水環境研究中心於忠孝新生捷運站4號出口前示範基地設置感測器，利用物聯網系統監測透水鋪面，反饋其暴雨逕流（如積水）的削減成效，並監測透水鋪面與其他鋪面的溫度差異。

▲以今年8月25日雨後為例，監測基地為透水鋪面，不見積水 。（圖／台北科技大學提供）

林鎮洋說，透水鋪面孔隙率較大，可讓雨水直接滲入地下，提升地表入滲率，減少地面積水。晴天時，透水鋪面表層水分因蒸散作用帶走地表熱量，使鋪面降溫，減緩都市熱島效應。他比喻，「地表逕流削減率可想像為一塊海綿可吸收多少水，削減率越高，代表透水鋪面吸收雨水的效果越好。」

▲北科大水環境研究中心設於忠孝新生捷運站出口前的監測基地示意圖 。（圖／台北科技大學提供）

北科大水環中心自今年3月9日至8月31日經過半年監測（試驗持續進行中），發現透水鋪面能削減13.8％至63.4％的地表逕流，平均各場有效降雨逕流削減率約為40％。在溫度方面，發現透水鋪面平均可低於瀝青鋪面2.5℃，尤其今年7月26日當日環境最高溫37.4℃時，透水鋪面可低於瀝青鋪面3℃。

北科大校長王錫福也感謝台北市政府，將學校周邊環境納入人行環境改善工程，忠孝東路人行道大幅拓寬後，使市民師生出入更平安。而人行道的透水鋪面，也與校內的透水鋪面相得益彰；北科大為全台灣第一所在校園大量鋪設透水鋪面的大學，將雨水導往學校周圍的生態滯洪河道，結合雨水回收再利用系統，期能改善都市熱島效應，一同妥善利用水資源。

▲北科大為全台第一所大量鋪設透水鋪面的大學 。（圖／台北科技大學提供）