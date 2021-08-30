惡狼人行道急迴轉襲胸！女高中生報警...監視器驚見「多人受害」

▲女高中生走在路上，遭路人超越後突然迴轉伸手襲胸。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子4月間在台北捷運大坪林站附近徘迴，步行尾隨1名女高中生，然後突然加速超越，一經過女高中就馬上來個大迴轉，趁機伸出手偷摸女高中生的胸部，女高中生不甘受辱報警；新店分局循線找到陳男，並從路口監視器畫面發現，陳男那天已在附近這樣偷襲女性胸部好幾次，台北地檢署30日依性騷擾罪嫌起訴陳男。

據了解，28歲陳男到案後表示，案發那天他的確在捷運站附近的新店中興路三段附近，但他是要等人載他去工作，後來他坐上朋友的車子就走了，不記得有在路上撞到人。

但被害的女高中生堅稱，陳男當時原本走在她後面，快步超過她後，再馬上轉身同時伸手碰她胸部，感覺陳男是故意的，檢警調閱監視器畫面，陳男的確在周圍都沒有其他人的人行道上，刻意貼近被害人再突然轉身同時伸出手襲胸。

辦案人員除了根據監視畫面鎖定陳男搭乘的車輛牌照，循線找到陳男外，還發現陳男當天已經在附近對多名女性急迴轉襲胸，有的女生不幸中招，有的女生則是即時閃過，不過檢警只接獲女高中生提告，未能查出其他被害人身分。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

九把刀陳情要查岳母打AZ猝死 法醫研究所曝這個時間給答案

主唱「惹麻煩」道歉退團 謝和弦：XX錯了嗎？賴清德被點名回應

護士裝女客變「偷錢蝦妹」 壽星喝掛撿走舞者小費400元遭公審