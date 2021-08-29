「你有沒有錢？」警政署旁怪男強索現金　女導播拒絕愛車遭踹

記者張君豪／台北報導

29日凌晨台北市中正區忠孝東路天津街口發生一起疑似街友酒後向民眾索討金錢、食物不成，憤而敲打車窗、出腿踹民眾車輛的離譜案件；當時任職某電視台的梁姓女導播正要外出上班，行經該處遭到陌生男子拍打駕駛座車窗、並問「你有沒有錢？有沒有吃得可以給我！」

▲遊民魯莽踹車索錢行為全被監視器錄下，警方循線查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

雖然街友「先禮後兵」，先是合掌鞠躬向女駕駛要錢，女駕駛嚇得搖上車窗拒絕，街友「慚愧轉生氣」，不但拍打車窗，還出腿猛踹駕駛愛車，被害人受到驚嚇只好報警求助。

這起疑似街友乞討案件發生在今晨4點56分左右，警方接獲報案後約5點趕到現場，但被害人心生畏懼，將車駛離現場，警方到場雙方均已離開。由於事發地點緊鄰警政署、行政院等中央政治樞紐，警方不敢大意，已投入警力偵辦。

女導播報警表示，當時因為正要去上班，不克前往報案，但警方已調閱監視器，目前掌握該男子身分，雖然未構成恐嚇取財、毀損刑度，但向路過駕駛強索錢財食物且拍踢車輛的行為，恐觸犯強制罪，警方定會循線將他約談到案。

【相關新聞】



►父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」 自摔慘亡畫面曝



►空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒 督察長帶回輔導

►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解