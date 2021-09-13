北市大安區巷弄汽機車相撞　騎士顱內出血緊急開刀保命

記者張君豪／台北報導

10日下午14時20分，台北市大安區忠孝東路3段10巷內發生一起汽車與機車對撞意外，普重機駕駛因被撞，頭部重擊地面傷勢嚴重，警消獲報後緊急將他送醫搶救，經醫師檢查發現吳姓機車騎士顱內出血，緊急開刀搶救，目前仍在加護病房觀察。

▲10日下午，北市大安區忠孝東路3段10巷內發生汽車撞倒機車意外，騎士傷重送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲10日下午大安區忠孝東路3段10巷內發生汽車撞倒機車意外、騎士傷重送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方表示：9月10日14時20分許，忠孝東路3段10巷、新生南路1段103巷口，事發當時普重機駕駛吳男，沿忠孝東路3段10巷北往南行駛時，其前車頭與沿新生南路1段103巷西往東之自小客駕駛許女左前車頭發生碰撞，事故現場令人怵目驚心，吳男意識恍惚，送醫緊急手術後保住一命。

警方指出：案發路口為無號誌單一車道小巷道，依據道路交通安全規則第102條規定，行至無號誌之交岔路口，未設標誌、標線或號誌劃分幹支線道者；車道數相同時，轉彎車應先暫停禮讓直行車。若同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。

警方呼籲汽機車駕駛行經路口務必謹記三口訣：「慢」接近路口減慢速度；「看」隨時轉頭察看左右後方有無來車；「停」遇有行人馬上煞停務必讓行人先行。

事後大安警分局也邀請市府交通局等相關單位，處辦理肇事地點交通工程改善，未來將增加該處巷弄口停、讓交通標誌，讓行經駕駛更能注意路口禮讓規定，防止意外再次發生。

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