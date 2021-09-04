騎士違規上人行道　突推警翻牆逃逸慘摔原因曝光

記者邱中岳／台北報導

北市內湖警方在巡邏時，發現1台機車違規騎上人行道，隨即上前將車攔下盤查，發現男子竟然謊報身分，追問生日也答不出來，男子見事跡敗露推開警方逃逸，雙方展開追逐，最後男子翻牆想逃結果自摔，事後警方查出男子因殺人未遂未到案執行遭發布通緝。

警方調查，29歲的林姓男子，在8月28日晚上9時許，騎車行經安康路時違規騎上人行道，內湖分局港墘派出所警員黃琮民、蔡坤祐發現，隨即上前將進入超商的林攔下盤查，但林男見到警察卻全身緊張發抖，讓警方對林進行盤查。

▲男子殺人未遂通緝未到案執行，被警方攔查竟謊報身分仍被識破。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子原本向警方報了身分證字號，但警方發現長相不同，又要求林將頭上帽子脫掉，但怎麼看都不像，便續問出生年月日，林男見事跡敗露隨即推開2名警員，跑出超商逃逸，警方見狀也隨即追了上去。

雙方追逐至死胡同，林姓男子原本打算翻牆逃逸，但不慎失足跌落，造成左手開放性撕裂傷、頭部鈍挫傷，警方隨即上前將人上銬逮捕，並通知警消協助，將人戒護送往醫院治療，事後才返回警所製作筆錄。

▲林男被警方識破謊報身分，隨即推開警方逃逸，雙方追逐中林在翻牆時不慎跌落受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也查出，男子在2019年3月份，與朋友在新北市持西瓜刀、棍棒與人械鬥，並將對方砍成重傷，2020年6月被判處有期徒刑3年6個月未到案執行，在2021年2月26日遭士林地檢署發布通緝，警方事後也將殺人未遂遭通緝的林姓男子，解送士林地檢署歸案。

恐怖怪男當街強擄OL！北車旁硬拖進大樓 她腳抵牆抗拒尖叫

失業男闖停車場繳費機當ATM 潛永康四面佛偷2萬香油錢