屏東縣警局高階警官異動　主任祕書+3分局長上任

▲屏東縣警局3位分局長16日上任 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局於9月16日下午1時30分舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由秘書長邱黃肇崇蒞臨主持，局長劉印宮擔任監交人，多位民意代表與貴賓出席與會，場面簡單隆重。

新任主任秘書郭子弘，中央警察大學58期公共安全系、美國紐海芬州立大學刑事司法研究所碩士畢業，歷任台東縣警察局大武分局分局長、屏東縣政府警察局東港分局、屏東分局分局長、台東縣警察局臺東分局分局長及督察長等重要職務。

新任屏東分局分局長方秋梅，中央警察大學59期行政警察學系、國立高雄師範大學教育學類碩士畢業，歷任屏東縣政府警察局婦幼警察隊副隊長、秘書科科長、台東縣警察局成功分局分局長及南投縣政府警察局埔里分局分局長等重要職務。

新任里港分局分局長鄭頴聰，中央警察大學52期行政警察學系畢業，歷任高雄市政府警察局刑事警察大隊督察組組長、屏東縣政府警察局恆春分局分局長、台東縣警察局大武分局分局長及彰化縣警察局田中分局分局長等重要職務。

新任內埔分局分局長蘇偉荃，中央警察大學68期法律學系、國立高雄師範大學成人教育學系碩士畢業，歷任高雄市政府警察局六龜分局、旗山分局、林園分局及前鎮分局督察組組長、台東縣警察局成功分局分局長及嘉義縣警察局布袋分局分局長等重要職務。

邱黃秘書長對新任主任秘書及分局長表達誠摯的祝福與恭賀之意，也對卸任分局長在工作上的表現給予高度肯定，期盼新任分局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導所屬警察同仁，以全心全力投入屏東縣的治安、交通維護工作，確保民眾生命、財產安全，營造「安居樂業，幸福屏東」的優質環境。

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