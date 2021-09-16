屏東打黑「貓咪」圖卡卡哇伊　宣誓疫情期間打擊黑道不停歇

▲屏東縣警局 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

因應疫情期間各項防疫控管措施致影響百業營運，可能衍生高利借貸威脅治安情事，屏東縣警方製作了「掃黑貓咪宣導圖卡」，來加深民眾印象，遇不法情資，勇於檢舉，經由警民合作共同為治安努力。

▲▼貓咪圖卡。

縣警局刑警大隊表示，因疫期影響，有的行業或民眾可能因經濟需求向高利貸業者借款，或輕信互助會（日仔會）、當鋪、融資、汽車貸款、個人信貸、二胎房貸等來路不明網路廣告，甚至有不法分子於職業賭場內乘不特定人需款孔急之際，進行放款、收取高額利息，讓民眾將存摺、提款卡或個人資料質押或交給不法分子，不但欠下高額鉅款，使自身陷入債台高築的窘境及被暴力討債的威脅。

縣警局長劉印宮表示，雖目前是疫情期間，警方對治安維護工作從未鬆懈，針對轄內黑道幫派所經營之地下錢莊（高利貸集團）、詐欺機房（詐騙集團）、經常聚集之「堂口」及「依附生存行業」等場所，持續以高密集性執法，強力執行各項臨檢、路檢勤務，全力壓制不法分子囂張氣焰，貫徹「幫派零容忍」策略，更希望透過有趣可愛的掃黑貓咪宣導圖卡，加深民眾印象，並呼籲民眾勇於提供相關不法情資，由警民合作共同為治安努力。

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