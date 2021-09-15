中秋連假台24線霧台沿線吸睛　里港警交管一次曝

▲里港警分局三德檢查哨 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

中秋節連假到來，里港警分局轄內的台24線霧台鄉勢必成為旅客旅遊景點，里港警方已規劃好交通疏導措施，籲請遊客配合。

里港警分局轄區台24線通往霧台鄉沿線，景色秀麗，又有連絡三地門鄉與霧台鄉的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，也是通往阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，橋墩高達99公尺，超越68.1公尺高的國道6號國姓交流道高架橋，成為目前台灣橋墩高度最高的橋樑，成為許多民眾駕駛前往賞景地點。

但台24線路幅狹窄，沿途還設置速限30公里的警示標誌，山上的停車空間也有限，若山上停車位額滿，只得引導遊客下山，改往他處旅遊。另外台24線29-31K處現正施工，只開放單向通行，也請欲上山旅遊的車輛小心駕駛，減速慢行。

里港分局分局長楊龍祥提醒民眾，欲品嘗霧台鄉的「神山愛玉」、在地生產的咖啡，記得早一點出門；另先依警政署網站保安組公告，於連假三日前往前提出申辦入山許可證，可加速通過三地門鄉三德檢查所的速度。如在三德所停車辦理入山，1車只要1人出示身分證、健保卡、駕照或護照等證件其中一種就可，利用掃瞄方式入山。

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