斯洛維尼亞總理力挺立陶宛與台灣　關鍵信函曝光

▲斯洛維尼亞總理致函歐盟27領導人,力挺立陶宛與台灣發展關係。(圖/翻攝自Finbarr Bermingham推特)

記者呂晏慈/台北報導

立陶宛規劃設立以「台灣」為名的代表處,引發中國強烈不滿。斯洛維尼亞總理楊薩(Janez Jansa)13日致函歐盟27國領導人,對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰,表達強烈支持,同時強調即使歐盟有其「一中政策」,不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴,「我們必須向中國表明我們彼此站在一起,且不會讓中國威脅任何人(We must show China that we stand with each other, and that we will not let China threaten any of us)。」

楊薩在信函中表示,對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰,表達強烈支持,同時強調即使歐盟有其「一中政策」,不可否認台灣仍是歐盟的重要夥伴,同時指出,立陶宛暨所有歐盟會員國,作為主權國家應有權與台灣發展關係,因此歐盟會員國應對立陶宛展現更積極且堅定的支持,期待與各國在10月5日非正式元首峰會晚宴上就中國議題交換意見。

近月以來,台立相互設處案已獲「福爾摩沙俱樂部」(Formosa Club)共28國共同主席聯名致函歐盟領導階層,美英歐等13國共14位外委會發表聯合聲明,62位重量級歐洲議會議員致函立陶宛總理及外長,歐洲議會外委會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告暨相關修正提案等國際友人聲援與支持。另美國安顧問蘇立文(Jake Sullivan) 及國務卿布林肯(Tony Blinken)更分別致電立國總理及外長表達力挺。

斯洛維尼亞作為歐盟本年下半年輪值主席國,除於今年9月2日及3日召開歐盟非正式外長會議(Gymnich)討論對中關係,本次更由總理親自致函會員國領導人,公開力挺台灣與立陶宛發展關係,呼籲要反制中國施壓歐盟會員國,可見國際民主陣營對台立兩國的支持,越發強勁。