天津台博會20日登場　「920就愛你」兩岸電商購物節雲帶貨成焦點

▲天津台博會舉行多方合作備忘錄簽約儀式。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

「2021年天津·台灣商品博覽會」（天津台博會）將於9月20日至9月26日舉行，包括電子信（資訊）、食品、金融、汽車及電商物流等在天津的台資企業五大產業鏈將悉數登場，成為展會上的重點推介項目。天津市台協會長陳正文表示，本屆天津台博會將以天津台企五大產業鏈為牽引，凝聚更多台企做大做強，助力天津高質量發展。

▲天津市台辦二級巡視員陳建萍。（圖／主辦單位提供）

天津台博會由天津市台辦及天津市商務局攜手大陸全國台企聯及中國台灣網共同主辦，相關合作備忘錄也在今（15）日簽訂。天津市台辦二級巡視員陳建萍在簽約儀式上表示，本屆天津台博會以「融合發展・共享成果」為主題，包含積極服務台企融入國家發展戰略、展示津台融合發展成果及創新提升雲上展會模式等三項特點。

在線上辦展方面，大會藉由直播帶貨等新形式，設置冰雪運動裝備、台灣美食、家居用品、智慧產品等多個展區，進一步提升影響力和專業水準，替兩岸經貿交流帶來不同體驗。

▲中國台灣網副總經理、海峽兩岸互聯網協會副秘書長張娜。（圖／主辦單位提供）

此外，作為活動主辦方之一的中國台灣網副總張娜指出，將依託「920就愛你」兩岸電商購物台灣精品購物節，發揮互聯網新媒體優勢特色，打造台資好品牌、推廣台企好產品，為台商台企搭建值得信賴的平台，使天津台博會成為兩岸經貿交流更響亮的品牌。

天津台博會自2010年起已連續舉辦十一屆，累計參觀採購民眾近380萬人次，促成一批優質台資項目落戶天津，品牌效應和延伸效果持續擴大，成為兩岸有重要知名度和影響力的經貿交流合作平台。