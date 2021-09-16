好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻：繼續漲吧

▲中衛口罩一組585元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多中衛口罩重出江湖！一名女網友驚呼，昨（15）日去逛好市多時，看見中衛口罩上架了，200入售價585元，會員只能限購一組，好康文曝光後，不少網友卻不買單，搖頭直呼疫情前同樣是200入口罩，價格僅285元，等於硬生翻倍漲。但也有一批鐵粉護航，「我用過那麼多品牌，最好用就是中衛！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨日晚上7點左右，去逛好市多高雄店時，發現中衛口罩上架了，業者規定每卡限購一組，口罩200入售價585元，平均一片單價2.9元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，去年疫情爆發，歷經口罩之亂，如今全台口罩已供需正常，但中衛口罩依舊是搶手貨，尤其電商開賣特殊顏色，仍會引發口罩控搶購。查看蝦皮網站，有賣家販售中衛30入丹寧牛仔一盒就要699元，而普通粉色口罩，50入則要280元。

文章曝光後，網友也比較好市多疫情前後的價格，紛紛直言回不去了，「疫情前幾年有買過，印象中沒記錯的話好像是285或是425？真的太久記不得了，反正這價位絕對是漲了」、「疫情前一盒289元」、「疫情前買的價格，既然回不去了，山不轉路轉，藥房賣的台灣醫療口罩50入$88～99都有，讓它繼續漲吧」、「蝦皮很多醫療口罩都單價2元了，不用特別搶，夠戴就好」、「我覺得太貴了！ 雙鋼印口罩 50入 差不多100元而已！ 我覺得很多牌子都蠻好用的」。

▲網友看法兩極！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



另一票網友護航表示，「200入 585元，滿便宜的啊，中衛價格一盒50入通常都250元」、「中衛是我用過最好的口罩，能買得到就不錯了，台北何時要賣啦？」「雖然漲很多，但好市多的中衛口罩還是賣的比外面便宜」、「可以接受價格就買，不可以就別買，市場機制沒有誰對誰錯」。