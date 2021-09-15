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禁止廚餘養豬也守不住非洲豬瘟　陳吉仲揭「史上最好的機制」

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲認為，10月起廚餘養豬政策是史上最好的機制。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（15日）宣布10月起超過200頭養豬場可用廚餘，但199以下因風險大，將輔導退場，不過，外界有聲音為何不直接全部禁掉？農委會主委陳吉仲表示，養豬場樣態很多，要是全面禁止，會帶來更大的風險，且相關政策是史上最好的。

陳吉仲指出，這次決議是經過學者、專家和各縣市養豬協會等溝通形成，所有決策都是為了防守非洲豬瘟，接著他說明，為何要做此決定，因為「要回到實際現場的狀況」，所有事業廢棄物廚餘都要經過蒸煮，「如果今天用所謂外界可能認爲的民粹，直接禁止廚餘，非洲豬瘟就可守住了？當然不是」。

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▲▼廚餘養豬輔導措施。（圖／農委會提供）

▲▼陳吉仲說，所有決策都是經過最專業的討論而訂定。（圖／農委會提供）

▲▼廚餘養豬輔導措施。（圖／農委會提供）

陳吉仲表示，若環保署將清潔和事業廢棄物廚餘禁掉，其他繼續保留，小場「當然會」持續使用蒸煮，甚至混搭其他廚餘，只要有蒸煮，將來各地第一線防疫同仁執行上會很困擾，所以10月起「從最專業、風險最高的畜牧場，199頭以下不得蒸煮」，只要蒸煮就會開罰。

陳吉仲更提到，這是「史上最好的機制，政府部門不能只用防疫唯一目標，不考慮到小場的生計」，199頭以下不能用廚餘蒸煮，但可用飼料，也沒有說199頭以下畜牧場不能養。

▲▼廚餘養豬輔導措施。（圖／農委會提供）

▲▼農委會將輔導199頭以下養豬業者退場。（圖／農委會提供）

▲▼廚餘養豬輔導措施。（圖／農委會提供）

是否有考慮推動中央廚餘模式？陳吉仲說，禁掉只有環保署的家庭、事業廢棄物廚餘，其他要不要禁？並強調，「養豬有很多樣態」，外界若認為禁掉環保署負責的清潔、事業廚餘，也很樂意這樣來做，只是「非洲豬瘟防守會不會更安全？風險更小？答案是顛倒的」，小場繼續使用，造成風險更大，所以針對199頭以下所有畜牧場才有這些措施。

陳吉仲重申，禁掉廚餘這4個字要請大家了解，廚餘和蓋範圍有多廣，實際上農民使用樣態，跟禁掉廚餘兩者是不一樣的，記者會上更一度表示「知道這樣的樣態，做出來的決策就是最好的。」

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