台南疫情80天+0　校園BNT疫苗9月22日開打

▲台南市長黃偉哲指出，為建立青少年免疫力及提升整體疫苗涵蓋率，台南市將於9月22日陸續展開BNT疫苗接種作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南疫情80天+0，為建立青少年免疫力及提升整體疫苗涵蓋率，將於9月22日陸續展開BNT疫苗接種作業，選擇於校園集中接種者，依照各學校所在行政區，由台南市18家醫療院所及衛生所進入121間學校安排施打，預計於10月8日前完成86162名學生BNT疫苗接種，有意願接種之學生比例逾9成2。

黃偉哲市長說，今天台南市零確診，那也沒有確診者足跡，民眾如果要施打高端疫苗是隨時可以預約隨時可以打，但是剩下也不多了，剩下1、2千劑而已。另外，AZ疫苗因日本又捐贈了50萬劑，加上我們自購的部分，也陸續在施打中，還有BNT疫苗，那原先是9月23日開始施打，市府經過調整作業流程，22日就可以提前施打。

台南市衛生局林曉玫科長指出，經統計台南市符合BNT疫苗校園接種資格者計有92943人；有意願接種者為86162人，92.7％（有意願在五專的部分有達到95.3％，高中有93.2％，然後國中有91.7％），其中84096人選擇於校園集中接種，佔97.6％，2063人選擇至合約院所接種。

黃偉哲說，對於疫苗施打，當然希望家長能夠施打的疫苗趕快施打，疫苗因為都是緊急授權，所以有一定的風險性，但是已經努力把風險降到最低了，這個部分也是跟各位做一個報告，現在的BNT輝瑞疫苗，是唯一可以接種在18歲以下、12歲以上的疫苗，因為他們做過人體試驗，其他的各種疫苗都沒有做18歲以下的人體試驗，所以他們沒有辦法施打在18歲以下的年輕人身上。

黃偉哲市長說，接種當天皆會安排醫護人員或緊急救護員（EMT）於接種現場待命；黃偉哲提醒家長，於青少年子女接種BNT疫苗前詳閱接種須知，接種後也務必持續觀察孩子身體狀況。

林曉玫科長說，根據臨床試驗顯示，BNT疫苗接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑，可能出現頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛、注射部位疼痛腫脹、疲勞、畏寒、發燒及噁心，通常輕微並於數天內消失；如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，或接種後28天內出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗。

對於有的縣市決定施打後全校居家線上上課兩天，黃偉哲則說，台南市目前為止，沒有這個規劃，因為如果說是打完疫苗之後，就是在家裡面線上教學，如果萬一因為家人、大人都是上班了，那如果在在家裡出現不適的反應的話，要人家去救他，要去搶救把他送醫院，其實反而比較不好，怕會來不及。所以說，台南市還是在校上課，上課如果真的發現不適的話，就可以緊急有一些初步的處理，還可以緊急送醫，因為旁邊有人可以來照料你會比較好。

林曉玫科長指出，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至14日止，已接種945299劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率44.9％；第二劑涵蓋率5.7％；劑次涵蓋率50.6％。

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