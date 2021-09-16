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社會 社會焦點 保障人權

確診後「腦袋一片空白」！泡茶男隱匿疫調挨罰30萬　委屈求分期

▲苗栗男隱匿疫調30萬罰款繳不出　又窮又委屈…執行署同意分期。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲范男因隱匿疫調遭開罰30萬，他委屈表示，被通知確診時腦中一片空白，並非刻意隱匿，又因經濟壓力，實在繳不出罰款，希望執行署能提供分期償還。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

苗栗三灣一名新冠肺炎確診個案范男，曾與造橋鄉有萬華活動史的確診案及另一名友人在造橋鄉河風亭聚會喝茶，因隱匿一起喝茶的人員名單，遭到苗縣府開罰30萬元。由於范姓男子遲遲未繳罰款，該案遭移往法務部執行署新竹分署追討。

新竹分署表示，范姓民眾確診新冠肺炎，在疫調時隱匿規避數次、未提供接觸者資料，部分相關接觸者也皆透過旁人提供才被動承認，嚴重妨礙疫情防治，遭苗栗縣政府衛生局重罰30 萬元。

▲苗栗男隱匿疫調30萬罰款繳不出　又窮又委屈…執行署同意分期。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹分署查封范男名下房產，范男見躲不過追債，終提出接受分期付款方案。

新竹分署受理本案後，隨即查調其財產資料，並查封名下房屋，范男才提出想分期繳款的清償計畫。范男表示，自己原本每月就有房貸及車貸壓力，現因染疫工作受到影響，經濟實在有困難，同時辯稱，當時並非故意隱匿，剛經通知確診後腦筋一片空白，一時想不起多日前的接觸者資料。

新竹分署了解案由後，秉持「公義與關懷」執行理念，提供當事人渡過防疫難關，並給予寬緩繳納方式，以及持續注意按期繳納，如有逾期未繳，則將繼續拍賣所查封的房屋以抵償罰鍰。

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