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稽查娃娃車　8人座擠15人開罰

▲苗栗縣聯合稽查小組，15日稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，查獲1輛超載學童的交通車，當場開單告發。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣聯合稽查小組，15日稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，查獲1輛超載學童的交通車，當場開單告發。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

為保障學童上下學安全，苗栗監理站15日會同苗栗縣警察局交通隊及教育處組成聯合稽查小組，稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車；查獲1輛8人座廂型車，竟違規超載15名學生，當場製單告發，將處3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，19日共稽查7輛車，有1輛車原限載8人，違規超載至15人，苗栗監理站依違反處罰條例第30條第1項第4款，當場製單告發，將會被處以3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。蘇淑賢強調，學幼童交通車常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故將威脅安全甚鉅，為確保學童乘車安全，苗栗監理站除辦理擴大稽查外，每月亦安排固定稽查班次針對苗栗縣轄內國小學童及高中交通車執行聯合稽查。

▲苗栗縣聯合稽查小組，15日稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車，查獲1輛超載學童的交通車，當場開單告發。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗監理站也呼籲，家長應關心學童課後照顧服務班、短期補習班接送學童車輛的合法性及安全性，督促業者應使用合法交通工具（如遊覽車、交通車）接送，也請家長們挑選課後補導班時多加留心孩童接送運具的安全性，共同守護學童乘車安全。

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