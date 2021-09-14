　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10月1日新制上路！違規裝載貨物加倍罰　致死最重罰1萬8

▲屏東縣政府警察局交通隊草埔小隊及枋寮分局已在台9線草埔檢查站，24小時全時段針對3.5噸以上大貨車執行取締超載違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「道路交通管理處罰條例」第29條修正通過，將於今年10月新制上路。示意圖，非當事車輛。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許維寧／台北報導

立法院於今年5月21日三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」第10條、第29條，提高汽車所有人為依照規定裝載之罰鍰上限，行政院已核定今年10月1日起實施。交通部路政司表示，根據修正後第29條，若車輛未依照規定裝載貨物造成他人重傷或死亡，罰鍰上限將從新台幣9000元提高至1萬8000元。新規定將於今年10月1日上路。

交通部路政司副司長張舜清表示，交通部修正「道路交通管理處罰條例」第10條、第29條，其中29條規定，若汽車裝載貨物超過規定的長寬高限制，因此導致他人受傷，將從現行的6000元罰鍰提升至1萬元；若導致他人重傷或死亡，則從原先的9000元加罰一倍提升至1萬8000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張舜清說明，修法是有鑑於近年車輛裝載超高、超寬導致死傷事件頻傳，因此依照受傷、死亡不同樣態調整罰鍰上限。也另外配合《法院組織法》第114條之2修正將各法院檢察署之「法院」去除，具體落實司法改革國是會議結論，本次也刪除第10條中提及地方法院檢察署之「法院」文字。

張舜清說，車輛裝載規定道路交通安全規則第77條至第88條訂有明文，違反規定者，執法員警可依「道路交通管理處罰條例」第29條及第30條規定稽查舉發，立法院109年修正第30條增訂汽車裝載貨物脫落、掉落罰則，及提高罰鍰上限由9000元至1萬8000元，110年再修正第29條提高汽車所有人未依規定裝載罰鍰上限為1萬8000元。

另外，交通部高速公路局也於108年間訂定國道散落物處理收費要點，若裝載物品散落於國道影響交通，處理時間超過30分鐘，每車道每半小時收費3000元，希望能警惕貨車駕駛於行車前確認所裝載貨物是否綑紮牢固。

張舜清也談到，本次修正相關條例僅針對受傷和死亡樣態，若未造成他人受傷或死亡，違規者罰鍰不變，小型車裁罰基準為3000元，大型車則為4500元。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／淡水女租客18樓墜落！　消防急鋪氣墊仍目睹悲劇
iPhone 13系列「這款不到2萬4」最便宜　懶人包搶先看
15歲少女「猛爆性心肌炎」！醫：有人一開始沒感覺　幾小時後死
快訊／雨區擴大！　對流胞狂炸「8縣市大雨特報」
快訊／高雄港3貨輪爆確診　匡列295人採檢出爐
Ella自爆分房老公3個月！　暴哭解S.H.E疙瘩：謝謝她們
快訊／台中自行車工廠陷火海！　2人受困失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

E奶網紅運毒被逮！IG超嗨炫富「淘寶王是我~」　網購狂噴430萬

快訊／高雄港3貨輪28人確診！陳其邁宣布：港埠加強防疫

1800請看護...只能找逃逸移工？他曝「台人價碼7萬5」：請不起嗎

新北幼兒園群聚已驗出21人染Delta　羅一鈞：難判定是否埃及傳入

快訊／高雄學生「同意施打BNT」比例曝光！可請3天疫苗假

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼：求生慾超強

中秋連假2大天氣重點曝光！這天起「半個台灣午後都有雨」

洗米狂搓才乾淨？ 專家曝掌握「3原則」：洗錯營養全流失

快訊／午後雷雨區擴大！對流胞狂炸「8縣市大雨特報」

快訊／高雄港2周3貨輪爆確診　匡列295人採檢結果出爐

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

E奶網紅運毒被逮！IG超嗨炫富「淘寶王是我~」　網購狂噴430萬

快訊／高雄港3貨輪28人確診！陳其邁宣布：港埠加強防疫

1800請看護...只能找逃逸移工？他曝「台人價碼7萬5」：請不起嗎

新北幼兒園群聚已驗出21人染Delta　羅一鈞：難判定是否埃及傳入

快訊／高雄學生「同意施打BNT」比例曝光！可請3天疫苗假

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼：求生慾超強

中秋連假2大天氣重點曝光！這天起「半個台灣午後都有雨」

洗米狂搓才乾淨？ 專家曝掌握「3原則」：洗錯營養全流失

快訊／午後雷雨區擴大！對流胞狂炸「8縣市大雨特報」

快訊／高雄港2周3貨輪爆確診　匡列295人採檢結果出爐

E奶網紅運毒被逮！IG超嗨炫富「淘寶王是我~」　網購狂噴430萬

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉！還動作指導被網友罵爆　50萬訂閱直接掰

16格豪華肉品海鮮！台北「精品級烤肉」　享極鮮干貝、和牛太銷魂

快訊／高雄港3貨輪28人確診！陳其邁宣布：港埠加強防疫

Junior上山看小鬼　剛進墓園就遇「奇妙巧合」心一震：地球上最浪漫

再生能源佔比增加、供電穩定性成隱憂　「儲能系統」調節功能成解方

女大生忍14年！推拿遭摸私處　國術館阿北還撂話：被判刑會詛咒

MET Gala／「跳水王子」毛線從東奧織到紅毯了！網笑翻：打趴所有女星

Kobe邀聯手也沒動心！　德佬棄湖人、火箭25億大約留守達拉斯

爽中3800萬頭獎！51歲男「半年全花光」退休夢碎...給中肯建議

生活熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

爸媽「7月打莫德納」卻尷尬了　他傻眼：能重排AZ？

3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒卻狂抖

308萬人苦等莫德納第2劑　2類官員驚人施打率曝

北市裝修工序列比對出爐！與幼兒園一致

前台大醫揭「Delta輕症化」4殘酷真相：太樂觀了

即／長榮機師染Delta還聚餐遭開除　空姐三採結果出爐

快訊／今增2本土「都是幼兒園群聚相關」

公認「好市多最雷物」撒滿地　店員暖舉讓她哭了

500元「客庄券2.0」完整方案出爐

更多熱門

相關新聞

恐怖聯結車轉彎鋼捲噴飛　機車神閃過

恐怖聯結車轉彎鋼捲噴飛　機車神閃過

高雄市小港區沿海一路今（14）日中午發生一起大型聯結車翻覆事故，從監視器畫面可見，聯結車載有重達20噸左右的鋼捲2捲，在大馬路上一個轉彎，鋼捲就突然噴飛，車頭也跟著被拉扯朝天倒地，左側副駕駛座全被壓爛，甚至差點波及到路過的一輛機車。所幸駕駛自行脫困僅些微擦傷，警方將依法開罰新台幣3000-18000元。

「空車格旁並排」他看傻：低消600罰不怕？

「空車格旁並排」他看傻：低消600罰不怕？

規劃道路分級分流以改善交通安全

規劃道路分級分流以改善交通安全

13億紓困國道客運吃不到　業者籲：公運計畫補助再發一個月

13億紓困國道客運吃不到　業者籲：公運計畫補助再發一個月

國旅券有使用期限　觀光局下周宣布「怎麼抽、何時用」

國旅券有使用期限　觀光局下周宣布「怎麼抽、何時用」

關鍵字：

道路交通管理處罰條例超載貨物交通部罰鍰

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

周潤發趕路搭小黃被拒載！

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面