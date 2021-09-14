10月1日新制上路！違規裝載貨物加倍罰　致死最重罰1萬8

▲「道路交通管理處罰條例」第29條修正通過，將於今年10月新制上路。示意圖，非當事車輛。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許維寧／台北報導

立法院於今年5月21日三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」第10條、第29條，提高汽車所有人為依照規定裝載之罰鍰上限，行政院已核定今年10月1日起實施。交通部路政司表示，根據修正後第29條，若車輛未依照規定裝載貨物造成他人重傷或死亡，罰鍰上限將從新台幣9000元提高至1萬8000元。新規定將於今年10月1日上路。

交通部路政司副司長張舜清表示，交通部修正「道路交通管理處罰條例」第10條、第29條，其中29條規定，若汽車裝載貨物超過規定的長寬高限制，因此導致他人受傷，將從現行的6000元罰鍰提升至1萬元；若導致他人重傷或死亡，則從原先的9000元加罰一倍提升至1萬8000元。

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張舜清說明，修法是有鑑於近年車輛裝載超高、超寬導致死傷事件頻傳，因此依照受傷、死亡不同樣態調整罰鍰上限。也另外配合《法院組織法》第114條之2修正將各法院檢察署之「法院」去除，具體落實司法改革國是會議結論，本次也刪除第10條中提及地方法院檢察署之「法院」文字。

張舜清說，車輛裝載規定道路交通安全規則第77條至第88條訂有明文，違反規定者，執法員警可依「道路交通管理處罰條例」第29條及第30條規定稽查舉發，立法院109年修正第30條增訂汽車裝載貨物脫落、掉落罰則，及提高罰鍰上限由9000元至1萬8000元，110年再修正第29條提高汽車所有人未依規定裝載罰鍰上限為1萬8000元。

另外，交通部高速公路局也於108年間訂定國道散落物處理收費要點，若裝載物品散落於國道影響交通，處理時間超過30分鐘，每車道每半小時收費3000元，希望能警惕貨車駕駛於行車前確認所裝載貨物是否綑紮牢固。

張舜清也談到，本次修正相關條例僅針對受傷和死亡樣態，若未造成他人受傷或死亡，違規者罰鍰不變，小型車裁罰基準為3000元，大型車則為4500元。