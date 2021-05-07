政府重罰1000倍！白牌車「100元載3學生」　開罰10萬元+扣照

▲白牌車收100元載3名學生，遭開罰1000倍的罰單。（圖／pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

苗栗監理站人員7日在後龍火車站針對「白牌車」非法載客進行攔查，當場查獲一輛自小客車搭載3名學生，駕駛該趟車資收取新台幣100元，但因違反公路法第77條，遭罰10萬元，光是罰單的部分就是這趟車資收入的1000倍，另外車輛牌照及駕照均被吊扣。

根據《中央社》報導，苗栗監理站指出，稽查人員下午偕同苗栗縣警察局在後龍火車站附近，針對可疑車輛予以攔檢，發現1輛鐵灰色自小客車搭載3名學生準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由仁德醫專搭至後龍火車站，3人付費車資100元，白牌車司機則辯稱為「載朋友」，不承認有收取費用，但仍遭稽查人員識破，開出10萬元罰單並將吊扣車輛牌照及駕照。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，未經申請核准，以自用車輛經營計程車客運業，違反公路法第77條規定，將依情節輕重，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業之車輛牌照及駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

苗栗監理站提醒，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，若發生事故恐求償無門，毫無保障，呼籲民眾切勿為一時方便搭乘違法白牌車。