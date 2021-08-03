　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

違規裝載貨物頻釀事故！超載肇事罰鍰翻倍　最高可罰1.8萬

▲屏東縣政府警察局交通隊草埔小隊及枋寮分局已在台9線草埔檢查站，24小時全時段針對3.5噸以上大貨車執行取締超載違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲交通部日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第二條，違規裝載貨物致死罰鍰將翻倍。示意圖，非當事車輛。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許維寧／台北報導

車輛違規裝載貨物肇事等狀況時有所聞。交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第二條，若汽車違規裝載貨物因肇事導致對方重傷或死亡，將擬從現行的罰鍰9000元，提升至1萬8000元。

「道路交通管理條例」第29條規定，若汽車裝載貨物超過原先規定的長寬高，或裝載貨物超重，但沒有請領臨時通行證或懸掛危險標誌旗等，將處以3000至9000元罰鍰。但罰鍰未能遏止層出不窮的事故案例，對此立法院今年5月三讀通過修正部分條文，並修正第29條違規罰鍰級距，6月由總統公布修正，並由交通部於近日預告修正內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據公報內容指出，原本汽車裝載貨物違規法定罰鍰額度為3000至9000元，修正條文規定舉凡超過原先規定的長寬高，或裝載貨物超重，但沒有請領臨時通行證或懸掛危險標誌旗等，法定罰鍰額度將提升至3000至1萬8000元。

統一裁罰基準擬修正為，若違規車輛因肇事而致人受傷，罰鍰將從現今的6000元提升至1萬元；若因肇事致人重傷或死亡，罰鍰則從現今的9000元提升至1萬8000元。若無肇事罰鍰則不變，小型車為3000元，大型車則是4500元。

交通部表示，目前草案正值預告期，即日起14日內開放民眾陳述意見，14天後待交通部完成法制作業後提報行政院，由行政院核定實施，預估法制作業時間為2個月。

ET快訊
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
AZ今再配52.5萬劑！第五輪打莫德納　指揮中心揭疫苗剩餘量
LIVE／新北+14「爆2起群聚感染」　侯友宜最新說明
盧碧直撲3縣市！暴風圈明進入台海　颱風引大雨北上
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

下雨下成「黃番薯」！全台警戒19縣市大雨特報　大雷雨轟桃竹苗

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

下雨下成「黃番薯」！全台警戒19縣市大雨特報　大雷雨轟桃竹苗

快訊／確診友曾拜訪！桃園夫妻檔20天後「雙雙染疫」

太罕見！巨人隊捕手用面罩蓋球違規　直呼：好愚蠢！好糗

璞園破紀錄選到「第12輪」　SBL第19季選秀24人獲選

快訊／國1岡山交流道5大小車連環撞！　3人受傷嚴重回堵

Delta疫情擴散多省　陸宣布：非緊急「暫不簽發出入境證件」

快訊／五倍券蓄勢待發　柯文哲：老是發紙本看起來「就很Low」

免千元！虹夕諾雅谷關「房內賞景吃下午茶」　住義大送2餐、樂園門票

德保拉對戰統一布雷克　運彩看好兄弟5連勝

連日豪雨台南龍崎多處土石崩塌　崎頂村10餘戶民宅遭土石流侵入

麟洋「公務員身份」恐無法自由代言　財政部研議解套

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

生活熱門新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

注意！全台「18縣市大雨特報」

快訊／颱風「盧碧」海警發布！

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

快訊／今日新增20例本土

第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

林丹讚小戴實力比較好　但陳雨菲「贏在這1點」！

更多熱門

相關新聞

他舉違停指台灣開車爽度很高

他舉違停指台灣開車爽度很高

一位網友在批踢踢八卦版發文，表示這幾年幾乎都開車沒騎車了，因為發現在台灣開車爽度很高，除了不用風吹日曬雨淋、還可以到處亂停車，就算紅線違停警察經過也沒理他、車輛被擋住也會自動繞過，不像騎車騎在路中間會被逼車、沒待轉被開單、停路邊被說佔車位，讓他好奇在台灣開車的爽度是不是真的很高？

「後照鏡折耳」三寶全程盲開！最高恐罰1800元

「後照鏡折耳」三寶全程盲開！最高恐罰1800元

窗口人員高風險等無疫苗　台郵產工怒批交通部

窗口人員高風險等無疫苗　台郵產工怒批交通部

9000萬做旅遊VR影片　高虹安：浪費血汗錢

9000萬做旅遊VR影片　高虹安：浪費血汗錢

遊覽車業者二階評鑑出爐　442業者拿甲等

遊覽車業者二階評鑑出爐　442業者拿甲等

關鍵字：

交通部超載修法道路交通管理條例罰鍰

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面