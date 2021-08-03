違規裝載貨物頻釀事故！超載肇事罰鍰翻倍　最高可罰1.8萬

▲交通部日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第二條，違規裝載貨物致死罰鍰將翻倍。示意圖，非當事車輛。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許維寧／台北報導

車輛違規裝載貨物肇事等狀況時有所聞。交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第二條，若汽車違規裝載貨物因肇事導致對方重傷或死亡，將擬從現行的罰鍰9000元，提升至1萬8000元。

「道路交通管理條例」第29條規定，若汽車裝載貨物超過原先規定的長寬高，或裝載貨物超重，但沒有請領臨時通行證或懸掛危險標誌旗等，將處以3000至9000元罰鍰。但罰鍰未能遏止層出不窮的事故案例，對此立法院今年5月三讀通過修正部分條文，並修正第29條違規罰鍰級距，6月由總統公布修正，並由交通部於近日預告修正內容。

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根據公報內容指出，原本汽車裝載貨物違規法定罰鍰額度為3000至9000元，修正條文規定舉凡超過原先規定的長寬高，或裝載貨物超重，但沒有請領臨時通行證或懸掛危險標誌旗等，法定罰鍰額度將提升至3000至1萬8000元。

統一裁罰基準擬修正為，若違規車輛因肇事而致人受傷，罰鍰將從現今的6000元提升至1萬元；若因肇事致人重傷或死亡，罰鍰則從現今的9000元提升至1萬8000元。若無肇事罰鍰則不變，小型車為3000元，大型車則是4500元。

交通部表示，目前草案正值預告期，即日起14日內開放民眾陳述意見，14天後待交通部完成法制作業後提報行政院，由行政院核定實施，預估法制作業時間為2個月。