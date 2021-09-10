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博奕詐騙藏北市百萬月租商辦！流動資金750億　賭客發現秒封鎖

▲▼博奕詐欺公司。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣刑大破獲假投資博奕詐欺網站，流動資金約750億元。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣刑大日前追查民眾在假投資博奕詐欺網站遭詐騙百萬元，循線追查到廖姓主嫌等7人，清查流動資金約750億元，這家公司負責人為躲避查緝，藏身在北市月租百萬精華地段，藉門禁森嚴商辦當掩護，全案擴大偵辦中。

警方表示，科技犯罪偵查組向上追查民眾於網站內遭詐騙案，發現犯嫌透透過LINE等社群作為平台，謊稱引進全新獨家循環式獲利法，以吸引賭客下注。

▲▼博奕詐欺公司。（圖／記者林名揚翻攝）

▲詐騙公司修改後端程式，讓賭客誤以為贏率高就加碼投注金額。（圖／記者林名揚翻攝）

民眾存入一定金額後，再修改賭博網站後端程式，使賭客誤認賭博網站贏率高，繼續加碼投注金額。等到賭客反應要提領賭金時，再以拖延戰術延遲出金，只要賭客一發現是詐騙，立刻就把賭客退出LINE群組並封鎖。

警方組成專案小組擴大偵辦，經長期蒐證監控，發現這家詐騙集團公司負責人是一名外籍人士，為了躲避檢警查緝，藏身於台北市月租百萬精華地段，藉由門禁森嚴的高級商辦當作掩護，但其實在辦公室裡從事「假博奕」網站開發。

▲▼博奕詐欺公司。（圖／記者林名揚翻攝）

▲博奕詐欺公司藏身台北市高級商辦，還在人力銀行高薪招募國內外人才。（圖／記者林名揚翻攝）

警方調查，這家詐騙公司還在人力銀行以高薪召募國內外人才，包括程式設計師、美工、翻譯、客服人員等，可依照客戶需求量身打造設計六合彩、運動賽事及電子遊藝類等各種假博弈網站，以「一條龍」方式包辦所有流程。

專案小組見時機成熟，日前執行搜索，當場查獲廖姓主管等7人，以及現場人員42人，查扣涉案電腦主機35台、筆電9台、手機12支等贓證物，初步估算賭博網站流動資金約新臺幣750億元。訊後將廖姓主管等7人解送至台北地檢署偵辦，其餘人員待後續清查。

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