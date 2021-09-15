知名廣告商夫妻檔被控盜領父親遺產　合庫與土銀捲入紛爭說話了

▲桃園市知名廣告商程姓總經理與張姓妻子遭家族指控盜領已過世父親遺產約170萬元，廣告公司人員今天以總經理外出來回應。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市知名廣告公司程姓總經理與張姓妻子遭家族指控疑似盜領已往生父親約170萬元遺產案，家族向媒體踢爆曝光；據指出，程姓總經理還曾擔任扶輪社社長，在桃園地非常活躍，這起疑似家族內鬥案據稱目前已進入訴訟階段，程所任職廣告公司，15日對於媒體詢問，以程總經理今天外出，不清楚其個人事宜來回應。

程姓總經理與張姓妻子分別任職廣告公司總經理與董事長職務，在桃園地區相當活躍，程還曾擔任扶輪社前社長，在其臉書上有相當多參予公益、社團等活動照片；任職董事長的張姓妻子也在程的臉書上頻頻曝光，夫妻倆也常參予各項活動，顯示夫妻倆感情融洽。

據媒體指出，程家7位兄弟姊妹控告排行老三的程姓總經理，疑似盜領已往生父親遺產，家族們聲稱去年收到國稅局來函漏報遺產稅通知，才驚覺程姓總經理在父親去世後，偷偷到合庫與土銀領光父親存款，目前雙方已進行官司訴訟，甚至連老母親都對程提出侵占訴訟。

針對程姓家族指控程總經理疑似盜領遺產案，媒體15日詢問程姓總經理任職的桃園市某廣告公司，公司人員以總經理今天外出，不在公司內，對其個人事宜並不清楚，隨即掛上電話沒有更多回應。

對此，合庫指出，如果家族沒有通報當事人去世，銀行並不知情，依照他們的開戶約定書，如果該名提款人平常都有跟他們進行轉帳、領錢等交易金流的往來，只要印章、證件、密碼核對無誤，就視為存款人委託辦理，但如果獲得當事人去世的通知，就會終止交易。

土銀也表示，分行並沒有接獲存款人已故等消息，且家人提出異議的數筆取款，提領人提款時都有出示存摺，且印章、證件、密碼也相符，但如果有任何疑問，可由任一位繼承人出具合法文件，土銀會盡力協助。

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