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社會 社會焦點 保障人權

欠1.4億都算別人頭上　富驛前董座侯尊中涉假財報遭起訴

▲▼富驛前董座侯尊中涉詐貸2億，8日凌晨抵達北檢（灰衣為本木、木琳蘇姓負責人）。（圖／記者羅志華攝）

▲富驛酒店前董座侯尊中涉作假帳掩飾自己調度資金欠款遭起訴。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

前富驛酒店集團董事長侯尊中，涉嫌在擔任野柳度假村董事長時，為了把欠公司高達1.4億元債務，全都記錄成是代王姓前負責人墊付款，後來侯欠債累計高達2億多元後，又虛增公司資產，製作不實財報欺騙股東，台北地檢署2度調查後，認為侯尊中涉犯《刑法》背信、《商業會計法》故意輸入不實等罪，依法提起公訴。

侯尊中出身東和鋼鐵世家，2002年在北京成立首家富驛酒店，2012年以英屬開曼群島商富驛酒店集團有限公司在台上櫃，股票代號2724，近年因營運虧損引發股東爭奪經營權大戰，2017年失去董座寶位後，和堂妹侯嘉禎等人互控多起民刑事官司。

刑事官司包括侯尊中等人被控擅自與加盟經營的墾丁度假村解約；和餐廳業者簽訂過於優惠的租賃契約、供應早餐協議；無故簽訂金門樂活假期酒店契約終止協定；花了2000萬元的法律顧問費，其中有100萬元是用在個人訴訟事務等多項背信、非常規交易等多項罪嫌。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲台北地檢署兩度調查後，認為侯尊中其餘被控非常規交易等罪嫌不足。（示意圖／pixabay）

台北地檢署2018年間首度調查認為，侯尊中等被告犯罪嫌疑不足，處分不起訴，經高檢署再議發回，北檢2度偵辦發現，侯尊中在失去富驛經營權後，指示資訊總監張哲緯，更改富驛酒店的官網登記聯絡地址、電話和e-mail，使富驛酒店收不到客戶聯繫資料。

2015年間，侯尊中因同時身兼野柳渡假村公司董事長，明知道自己長期向野柳渡假村調度資金，累計欠債超過1億4710萬元，卻要不知情的會計人員，把這筆帳都算在前負責人王明正頭上，在公司應收款的摘要欄位登記成「代墊王明正」。

2016年底，侯尊中欠債金額已達2億480萬9797元，侯一方面擔心到時野柳渡假村真的跑去向王明政追討而曝光，一方面想掩飾欠債事實，虛增了公司不動產、廠房及設備等資產1億多元，再大幅降低公司應收帳款為1.4億多元，對野柳渡假村造成損害。

檢察官調查後，依《刑法》背信、無故變更他人電磁紀錄等罪、《商業會計法》故意輸入不實等罪分別起訴侯尊中以及張哲緯，至於侯尊中等人另外被非常規交易等罪嫌仍不足，再次處分不起訴。

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