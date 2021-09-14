路口迴轉害直行休旅車撞樹起火　勇消搶救出2女仍釀1死1重傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區中山南路14日上午發生1起火燒車意外，桃園市消防局據報後趕往救援，1輛豐田休旅車疑似追撞前方迴轉後失控撞上路樹起火燃燒，消防人員雖將車上2車3人救出，但其中1名61歲侯姓婦人傷勢嚴重，送醫前已無呼吸心跳，急救後仍不治死亡，肇事原因由警方調查釐清中。

▲桃園市楊梅區中山南路14日上午發生火燒車意外，消防人員到場後救出2車4人，但其中1名61歲侯姓女乘客傷重送醫前已無呼吸心跳，經搶救後仍不治死亡。（圖／翻攝自臉書《楊梅人》）





▲桃園市楊梅區中山南路14日上午發生火燒車意外，路人在消防人員尚未抵達前，以滅火器幫忙灌救。（圖／翻攝自臉書《楊梅人》）

楊梅警分局指出，14日11時24分許，27歲的賴姓男子駕駛綠色轎車，行經在楊梅區中山南路1037巷口處迴轉，與對向直行往楊梅方向30歲何姓男子駕駛豐田銀色休旅車發生碰撞，導致休旅車失控撞擊路樹起火燃燒，楊梅消防分隊到場撲滅火勢，並迅速救出副駕駛座的61歲侯姓婦人，後座的29歲黃姓女子也被救出，全身有多處擦傷，但意識清醒。

其中，候姓婦人因傷重送醫急，但到院前已無呼吸心跳，經醫護人員搶救後仍宣告死亡，警方為雙方進行酒測，酒測值皆為零。



▲桃園市楊梅區中山南路14日上午發生火燒車意外，消防人員到場後將61歲侯姓女乘客送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局調查，經調閱現場監視器，疑似賴姓男子在中山南路1037巷口迴轉，卻未察覺直行的休旅車，休旅車撞上迴轉轎車後失控撞上路樹，因撞擊力道強勁，導致引擎與副駕駛座起火燃燒，侯姓婦人雖被消防人員拉下車，但因傷勢嚴重，到院前已無呼吸心跳，經急救後還是宣告不治，至於真正肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市楊梅區中山南路14日上午發生火燒車意外，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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