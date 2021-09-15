桃園長者第2劑AZ接種連3天　鄭文燦：造冊發放通知單

▲桃園市長鄭文燦15日視察桃園巨蛋體育館第二劑AZ疫苗接種狀況，向長者問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市第二劑AZ疫苗15日開始接種，市長鄭文燦視察時表示，今天為65歲以上長者施打第二劑AZ疫苗之首日，比照第一劑接種模式，採取造冊接種，發放疫苗接種通知單方式，本次共有5萬7,692名長者符合資格，市府從今天起至17日連續三天，提供長輩接種服務，籲請合資格長者盡快完成施打。

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▲桃園巨蛋體育館15日進行第二劑AZ疫苗接種，榮總桃園分院醫療團隊為長者們施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）



鄭文燦指出，桃園市今天共有58處社區接種站同步替65歲以上長者提供接種服務，市府採取造冊接種，提供免預約、免排隊服務，並提供愛心計程車、復康巴士、輪椅等貼心服務，有需要搭乘愛心計程車長輩，可向服務人員尋求協助。

▲桃園巨蛋體育館第二劑AZ疫苗接種，大批民眾等候接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市第8期COVID-19疫苗接種計畫，合格人數約13萬1,176人，截至目前為止，桃園市疫苗接種劑次涵蓋率已達53.52%，預計本次接種完成後，涵蓋率可再提升。新冠肺炎疫苗接種完成滿14天後，可有效提高保護力、減少重症率，可提升台灣防疫安全的重要工作之一，目前桃園疫情也在穩定控制中，並無新增個案，請市民放心。



此外，已施打第一劑莫德納疫苗65歲以上長者，待間隔期滿後，中央流行疫情指揮中心將宣布第二劑莫德納疫苗接種計畫，請長輩們安心。

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