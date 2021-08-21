「我不是要打人」刀客闖診間　狠K醫師腦震盪！背後原因曝

▲黃男與平鎮區某醫院洪姓醫師曾有醫療糾紛，今年1月闖入看診室，持折疊刀恫嚇「我不是要打人，我是要殺人」等語，徒手打傷洪姓醫師。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今年1月間闖入位於平鎮區某醫院看診室，見洪姓醫師後徒手毆打並恫嚇「我不是要打人，我是要殺人」等語，還持摺疊刀恐嚇，致使洪姓醫師頭部、鼻樑等處有撕裂傷合併腦震盪等傷害，警方據報到場後，當場查扣折疊刀；黃坦承犯行，桃園地院審結，依傷害罪、恐嚇危害安全罪分判3月、2月徒刑，合併執行4月徒刑，可上訴。

檢警調查，49歲的黃姓男子與姓醫師曾有醫療糾紛，今年1月28日上午11時40分許，黃男闖入位於平鎮區某醫院診療室第2診間內，徒手毆打洪姓醫師頭等處，恫嚇「我不是要打人，我是要殺人」等語，以強暴、恐嚇對洪姓醫師執行醫療業務之醫事人員，洪姓醫師趕緊打電話報警求助，警方趕抵後當場查扣黃男手中的折疊刀。

洪姓醫師遭受黃男毆打後致使頭部外傷、前額挫傷與鼻樑撕裂傷，合併有腦震盪等傷害且心生畏懼，事後驗傷提告；警方則依傷害等罪嫌將黃男移送桃檢偵辦。

黃男在檢方複訊時坦承有傷害、恐嚇洪姓醫師等犯行，但矢口否認有對於醫事人員施以強暴、恐嚇方式，妨害其執行醫療業務犯行，檢察官偵結依傷害、恐嚇妨害執行醫療業務等罪嫌將黃男向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，黃男遇事不思以理性、合法方式解決，竟以暴力致洪姓醫師身心傷害，顯然未能自我節制，欠缺尊重他人身體與人性尊嚴觀念，行為惡性非輕；惟念被黃犯後坦認犯行，但迄今未能取得洪姓醫師諒解，審結依傷害罪判處3月有期徒刑、恐嚇危害安全罪判處2月有期徒刑，合併應執行4月有期徒刑，如易科罰金，以每天1千元折算1日，本案還可上訴。

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