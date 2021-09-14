港商鈦澤集團台灣分公司捐贈AED　守護桃園長者健康

▲副市長高安邦頒贈感謝狀給捐贈「AED」的鈦澤集團台灣分公司副總經楊家菖(右)。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

為提升桃園市救護量能，港商鈦澤集團台灣分公司14日捐贈桃園市政府「AED 自動體外心臟去顫器」10台，由副市長高安邦、社會局長鄭貴華代表受贈。社會局表示，10台「AED 自動體外心臟去顫器」將置放在市轄的社區照顧關懷據點，守護長者健康。

港商鈦澤集團台灣分公司副總經楊家菖表示，該公司於創辦人李文生董事長源自對家人健康的照顧，期盼醫療毯被能讓更多人，擁有健康身體享受幸福的人生，運用台灣先進紡織技術，結合世界頂尖成分，成就了效果非凡的黃金能量產品。近年來，更在世界發明獎嶄露頭角、獲獎無數，讓台灣產品行銷全世界，同時榮獲多國專利技術認證、美國製程專利獎項。

秉於取之於社會，用之於社會的企業理念和社會責任，鈦澤集團台灣分公司於桃園捐贈10台「AED 自動體外心臟去顫器」後，視在地需求狀況再做加碼捐贈，以幫助更多民眾及長者。

據指出，「AED 自動體外心臟去顫器」能夠自動偵測心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作的儀器，使用方式簡易，使用者可以藉由語音及圖示輔助說明，把握 90 秒內黃金救援時間，並緊急送醫急救，對於長者進出頻繁的據點來說，是不可或缺的緊急救護好幫手。包括桃園市副市長高安邦、社會局鄭貴華局長，以及捐贈單位香港商鈦澤集團台灣分公司副總經理楊家菖、思傑夢想總經理楊嘉俊等人士均出席捐贈典禮。

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