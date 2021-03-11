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有感應就靈驗！桃園宮廟正想購置AED　獅子會通知要捐贈

▲才發想要購置AED即收到捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

▲明倫三聖宮常務監事簡旭旗說，才發想要購置AED即收到捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

有感應就有靈驗！國際獅子會300G2區總監魏淑蓮11日偕同和平獅子會會長林永平等多名獅友，前往桃園市郊虎頭山上的明倫三聖宮，捐贈AED(自動體外心臟電擊去顫器)給該宮廟，由常務監事簡旭旗受贈。簡旭旗說，不久前，宮廟內部才提出，為了讓假日數萬的登山客生命安全多層保障，才提出購買AED發想，未料，今日就收到和平獅子會的捐贈。▲才發想要購置AED即收到捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

▲和平獅子會會長林永平捐贈AED給明倫三聖宮。（圖／記者楊淑媛攝）

魏淑蓮總監指出，該區獅友熱心地方公益，只要有需要的地方，就可以看到獅友們的身影，今日捐贈置放在明倫三聖宮的AED，希望是能夠備而不用；然俗話說「要人也要神」，每個人除了要有神明的保庇，但神明不會操作AED，若加上由人操作AED的保障，對於來登山的市民朋友生命安全而言，就是加持的作用。▲才發想要購置AED即收到捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

▲和平獅子會會捐贈AED給明倫三聖宮。（圖／記者楊淑媛攝）

和平獅子會會長林永平說，該會在日前一場月例會中，邀請壢民獅子會前會長楊嘉俊演講認識AED的課程，聽完演講後，他即暗自發願將聯合獅友的力量，進行公益捐贈。由於虎頭山是桃園北區市民朋友的後花園，每天來登山的市民朋友相當多，他獲得和平會獅友們的支持，捐贈AED給明倫三聖宮，如一旦在危機發生時，能發揮即刻救援功能，降低不幸事件發生！▲才發想要購置AED即收到捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

▲獅友們演練CPR+AED。（圖／記者楊淑媛攝）

捐贈儀式中，熟悉AED操作的壢民獅子會前會長楊嘉俊，並以「叫叫CD」急救口訣，現場示範CPR+AED教學，由明倫三聖宮工作人員和獅友共同演練，期於一旦有狀況發生時，能熟悉操作使用即時發揮救人功效。包括：國際獅子會300G2區獅訊總編輯林永明、總務長黃鵬程、專區主席游輝田和周綉燕、明倫三聖宮總幹事陳明仁等人及和平獅友多人出席捐贈活動。

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