印尼紅十字會：血漿療法可助9成重症患者康復

▲印尼紅十字會指出，新冠痊癒患者的血漿能幫助90%的重症患者康復，下同。（圖／CFP）

文／中央社記者石秀娟雅加達14日專電

印尼COVID-19疫情持續好轉，醫院解壓，急著替親友尋找痊癒患者血漿的民眾減少許多。印尼紅十字會的醫生琳達說，痊癒患者血漿能幫助9成狀況緊急的患者康復。

印尼的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，13日單日新增2577例確診，是這波疫情自5月中升溫後的最低點，高峰是7月15日新增5萬6757例確診。至13日的統計，累計確診約417萬例，393.1萬人康復，13.9萬人去世，9.9萬人在治療，疑似患者28.6萬人。

在這波疫情的高峰時期，不僅醫院人滿為患，印尼紅十字會（PMI）各地的捐血中心也出現大排長龍的人潮，急著要找到染疫親友能適用的痊癒患者血漿。

印尼紅十字會負責捐血部門的醫生琳達（Linda Lukitari Waseso）在8月底接受中央社訪問時指出，根據自醫院取得的臨床資料研究，病況緊急的COVID-19患者如果能在接受其他用藥治療的同時，及時注入痊癒患者的血漿，9成都能康復。

琳達指出，根據臨床研究顯示，痊癒患者血漿中含有抗體，輸入染疫者身體後，有助於加速染疫者復原，減少染疫者住院治療的時間。

她表示，在疫情嚴峻時，民眾因擔心受到高傳染性的Delta變異病毒株傳染，捐血者並不踴躍。印尼紅十字會當時在雅加達設有48個捐血中心，有些地方甚至同時有300人至400人在詢問、等待適合親友輸血的血漿，有些地方全天候開放捐血。

琳達指出，並非每個痊癒者都符合捐贈資格，必須痊癒兩週後，都沒有任何症狀，同時先經過紅十字會捐血中心的血液檢驗程序。大約每100名有意捐血者中，有20名符合資格。至8月底，紅十字會在全國募集到約8萬5000袋血漿。

印尼民眾里柏爾地（Liberti Sirhan）8月底在紅十字會的捐血中心受訪時指出，他父親在2020年初疫情爆發不久染疫去世，當時還沒有血漿治療法。他今年得知有些朋友、同事染疫後曾接受血漿治療，且順利康復，他痊癒後也想捐出他的血漿。

里柏爾地表示，這已是他痊癒後第3度捐血，他前2次前來捐血時，疫情仍在高峰期，捐血中心排滿等待血漿的民眾。他當時還沒有捐，血液就已經被配對給適合的民眾；這次則還沒被民眾預約，血漿將由紅十字會提供給醫院使用。

▲印尼目前有不少染疫民眾的家屬急著尋找新冠痊癒者的血漿。（圖／達志影像／美聯社）

印尼大學生沙溝瓦（Shagova Maulana）指出，他今年6月染疫，很幸運只是輕症，他就醫、在家療養後就逐漸康復。他看到新聞報導，得知很多染疫民眾的家屬急著需要血漿，因此前來捐血，希望幫助到有需要的人。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）說，疫情穩定趨緩，單日新增確診應能維持在5000例以下，單日死亡也從高峰的2000人降到近期約200人；但必須確實做好邊境管制，防範Lambda變異株、Mu變異株、變異株C.1.2入侵。

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