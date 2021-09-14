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蘇貞昌稱呼第二類官員多打AZ　民眾黨籲：別拿AZ混淆視聽

▲▼民眾黨發言人楊寶禎受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨發言人楊寶楨受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨13日在臉書質疑，第二類「中央及地方政府防疫人員」，第一劑打莫德納的5萬7658人中，已有3萬7729人打莫德納第二劑，比例高達65.4%；行政院長蘇貞昌14日斥是「不實謠言」，稱第二劑施打28萬人中，中央僅1700人打，佔不到6％。對此，民眾黨再回嗆，要蘇貞昌別拿多少官員打AZ疫苗混淆視聽。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨根據疾管署、全球疫情地圖的數據做計算，呼籲蘇貞昌不應該拿AZ疫苗來混淆視聽，希望蘇貞昌說明到底有多少官員打莫德納疫苗？後續上人民想打到第二劑莫德納疫苗，還要等到什麼時候？這才是我們希望政府回答的問題。

楊寶楨說，既然中央官員1700人、大多都是打AZ，「不要給那麼籠統的說法，要的話就全部列出來」，不用寫到人名，但人民想知道的是施打比例狀況，不管是AZ或莫德納、高端，施打情況如何？列清楚、講明白。

另外，民進黨立委林楚茵在臉書質疑，指民眾黨認為警消、海巡人員前線人員不值得打疫苗？楊寶楨直言，「林楚茵委員說法很不恰當」，民眾黨希望不管是第一線防疫人員或警消人員都應該盡快施打，但以林楚茵這樣的邏輯，難道一般平民老百姓就沒資格打莫德納疫苗嗎？這樣的說法非常不恰當。

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