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民眾狂call疫苗預約平台！客服妹親曝「11大常見QA」實用炸

▲彰化縣施打疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲疫苗預約平台客服妹發文，分享自己被問到的常見問題。（圖／記者唐詠絮翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人對疫苗有問題，會打到疫苗預約平台客服中心詢問，不過，其實很多人都有類似的疑惑。就有一位女網友在《Dcard》發文「疫苗預約平台客服中心上班的我」，針對常見的一些問題解答，像是「沒有意願登記就不能去預約嗎？」「更改疫苗種類會影響施打順序嗎？」「預約了但要怎麼更改時間地點？」等等。

這位女網友文中列出11項QA，「希望在這邊可以回答到一些多數人的疑問，我會講得白話一點，讓大家能聽懂！」這樣民眾就不用線上等電話。她也提醒，「請大家家裡長輩打來詢問時，我們回答時不要插嘴，不然又要重講一遍，我們也不想讓還在線上的人等太久。」

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11項QA如下：

Q1：沒有意願登記就不能去預約嗎？為何步驟要兩次？
A1：不管第一劑是透過造冊，還是殘劑其他管道打到疫苗的，都要意願登記，越早登記越不會有問題！沒有登記就不會有資料，當然就不能預約。政府因為要先統計資料，看哪些民眾的意願、打什麼疫苗，所以才要步驟分兩次。

Q2：第一劑已經打過了，我還要登記嗎？要重複登記嗎？
A2：一個人只需登記一次，不管第一劑還是第二劑。
假設狀況1：已經在平台登記過，但透過其他管道打了第一劑，就不用再登記一次了。
狀況2：在平台登記了，也透過平台預約打第一劑了，那也不用再登記了。
狀況3；從來沒在平台登記過，但打過第一劑了，那就要登記！

Q3：登記好久都沒等到簡訊 我明明符合資格？
A3：符合資格可以預約一定會傳簡訊！沒收到簡訊不要懷疑，就是不符合資格，或者沒收到簡訊但可以預約，單純只是登記意願時電話號碼填錯（不要不相信誰會那麼笨，填錯自己號碼，一大堆人都填錯）。

還有簡訊不會提前發送，只會在預約當天發送，也不會即時收到，但一定會收到，只是快慢而已。懷疑自己資格時，一定要看清楚他每輪開出來的條件，先看登記時間、再看年齡、再看疫苗種類，3個都符合就會收到簡訊。不記得時，可以打電話請我們查詢登記歷程紀錄。

Q4：更改疫苗種類會影響我順序嗎？
A4：多勾多新增疫苗種類不會影響順序，只要你不刪掉原本勾的疫苗就不會！平台只會顯示最新一次的紀錄，不代表你之前紀錄就沒了（都還在請放心）。

還有登記序號不代表施打順序！舉例來說，7/18登記莫德納，7/27多勾AZ+莫德納；8/28勾AZ+莫德納+BNT，在什麼時間多勾，該疫苗就是那天的時間，像7/27多勾AZ，並不會算在第一次7/18的。如果中間刪掉其中一個疫苗，後來又加勾回來，那只能重新排隊。

▲▼高端疫苗,台北長庚醫院團隊,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲客服妹將常見問題整理成一篇實用QA文。（圖／記者李毓康攝）

Q5：收到可以預約的簡訊，但預約都顯示額滿？
A5：真的不清楚，政府發送簡訊的跟疫苗分配到每個縣市的劑量有沒有成正比，客服沒有數據。額滿只能跨縣市區域，不然就等下次再重新收到簡訊再預約，或者直接去排殘劑 。

Q6：預約了但要怎麼更改時間地點？要怎麼取消？
A6: 更改只能先取消，才能重新選擇地點時間，因為沒有修改的按鍵，但注意取消會有風險，可能想選的都額滿了，所以請大家看清楚再送出！取消預約是從預約接種那邊進去，用健保卡+身分證登進去，就可以取消了！

Q7：為何這次開放的年齡沒有我？為何我不是第9類？
A7：第9類認定是109/1/1～110/7/4之間有被醫生開過主診斷證明（次診斷不算哦），診斷代碼有符合就會是第9類！拜託大家不要問客服，為何政府只規定這時間的才算，客服真的不知道。

她強調，政策問題開出來的條件問題、規定問題，都不是客服決定的，打來也沒辦法幫忙解決，只會請民眾打去疾管署反應政策問題，電話是02-23959825！客服平台只能幫助協助操作，沒辦法直接幫忙預約。

Q8：我明明是第1類，為何顯示第9類？
A8: 如果同時符合兩個類別，平台只會顯示第9類，其餘的都不會顯示 但沒代表說，人在平台就不被認定為第1類！如果登記時是空白的，就代表你是屬於一般民眾。

Q9：我第二劑平台備註日期已經超過了，為何還沒通知我？
A9：平台只會顯示最快可施打日期，不代表那天一定可以打到疫苗，或者一定在那天可以預約，主要還是要收到預約簡訊才能預約！不要問客服超過那麼久，第一劑是不是就沒效了，客服真的不清楚，要播1922或疾管署詢問！

Q10：預約了但沒去也沒取消怎麼辦？
A10：不管預約哪一輪沒去沒取消，就是不能預約下一輪（不管你是什麼個人原因）舉例來說，預約第7輪沒去沒取消，那最快可以預約就是第9輪之後，簡單來說就是下下輪，因為上下期預約施打檔期不能重疊。

還有，取消+更改都只能在收到簡訊上的日期做更動，因為平台關閉就關閉了，不管是到當天才不舒服，還是有急事都一樣，客服也無能為力、沒權力幫忙。

Q11：殘劑是什麼？你們這邊可以預約？
A11：殘劑白話來說就是有人預約了沒去，那就多那個名額，讓給排隊打殘劑的人。客服這邊不是殘劑平台，所以打來問哪邊可以打，客服也不知道，殘劑是要自己積極打電話問診所或醫院、衛生所、區公所。

「以上就是大部分的人會遇到的問題！」最後，她也補充，她知道很多人都在罵「該打的人都還沒打到，憑什麼年輕人可以先打？」但她認為大家都是公平的，可能是選疫苗或該登記的時候，不登記或比別人慢登記，打不到就是沒辦法的事。她也強調，「副作用我們這邊也不清楚哦！」希望大家不要再求助副作用的事了。

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