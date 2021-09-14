北韓「零確診」神蹟破滅？南韓國防部長曝：北韓其實有新冠確診者

▲北韓民眾9日在平壤勝利街道舉標語遊行，慶祝建政73周年。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）9月9日迎來建政73周年紀念，平壤當局選擇國慶日凌晨進行深夜閱兵，動員地方後備役軍人與警察參與。不過對此，南韓國防部長徐旭（서욱）卻在今（14）日接受國會質詢時爆料，表示依據他的分析來看，其實北韓國內存在著新冠肺炎確診者，與平壤當局對外宣稱的「零確診」不同。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，徐旭14日下午前往國會接受質詢，共同民主黨籍國會議員金炳周（김병주）問道，「為何在北韓，出席閱兵儀式的人員都脫下口罩，然而在閱兵儀式會場外的人員卻戴上口罩？」

徐旭對此回答，「雖然北韓聲稱境內沒有新冠肺炎確診者，不過從其表現出的種種跡象來看，境內應該是有確診者的。只是平壤當局向居民實施正確篩檢後，才將人員投入閱兵儀式，而外部兵力已加強遵守防疫守則。」

▼徐旭認為，北韓國內恐怕早已出現新冠確診者。（圖／達志影像／美聯社）

▲參與閱兵儀式的北韓後備役軍人，在場內時並未戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

至於北韓最高領導人數個月以來積極瘦身，其被官媒拍攝的相片所顯示出來的體態，已與先前產生落差，目測減重數十公斤。日媒《東京體育》質疑金正恩在北韓恐有12名替身，甚至遭到監禁。不過徐旭解釋，「從6月4日政治局擴大會議起，首度見到金正恩開始減重的模樣，而金正恩在減重之後便相當活躍，研判健康上應無大礙。」

另外，北韓官媒《朝中社》昨（13）日清晨在報導中宣稱，11、12日試射地對地遠程巡弋飛彈，成功擊中1500公里的目標。對此，南韓部分媒體與在野黨質疑，南韓、美國軍方與情報當局並未在第一時間偵測到北韓異常的軍事動態，不過徐旭針對此說法提出反駁，表示南韓與美國的聯合軍事設施有成功偵測到北韓的動向，目前正進行初步分析。

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