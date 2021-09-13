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女組頭拜拜完遭2車夾擊擄走！簽2800萬本票脫身　南北黑幫串聯犯案

▲台南市警局0313專案小組破獲女博奕業者擄人勒贖案，查獲22名涉案人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局0313專案小組破獲女博弈業者擄人勒贖案，查獲22名涉案人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南31歲林姓女博弈業者，3月13日凌晨前往白河關子嶺崁頂福安宮拜拜，下山途中在市道175線公路上遭2部自小客車前後包夾將林女強行擄走，疑簽下近 3千萬元本票後獲釋，市警局成立0313專案小組，半年多緝獲涉案犯嫌22人到案，查出另有北部知名幫派成員涉案，疑南北黑幫合謀犯案，全案警方正擴大偵辦中。

▲台南市警局0313專案小組破獲女博奕業者擄人勒贖案，查獲22名涉案人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，31歲林女2021年3月13日凌晨一時多由司機開車，前往白河關子嶺崁頂福安宮祭拜，凌晨2時多下山，經過南市175線3公里道路約白河南寮與關仔嶺聚落交界處的彎道時，司機發現前後方各有自小客車尾隨，其中1部前方故意擋車，再由後方車輛突然追撞林女的白色休旅車，造成車子前後夾擊多處凹損。

▲台南市警局0313專案小組破獲女博奕業者擄人勒贖案，查獲22名涉案人，依法送辦。（圖／民眾提供）

▲台南林姓女博奕業者遭擄人勒贖，5天後平安獲釋。（圖／民眾提供）

隨後從2車下來近10名男子分持刀棍等武器，敲破車窗將林女強行拉出，林女司機還被對方打傷，林女隨即遭對方擄上車。歹徒車子由175線往172線方向下山即南北分散逃逸，司機則報警並經警送醫。

▲台南市警局0313專案小組破獲女博奕業者擄人勒贖案，查獲22名涉案人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案發後由台南市刑警大隊、白河分局、永康分局等單位組成「0313」專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，檢警循線查出涉案2部自小客車都是出租或權利車，連日偵查分別前往新竹、雲林、屏東等的追緝涉案對象。從犯案過程研判，犯嫌早就鎖定林女動向，並集體前往崁頂福安宮沿線道路預謀伺機犯罪。

▲台南市警局0313專案小組破獲女博奕業者擄人勒贖案，查獲22名涉案人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，林女與男友經營博弈產業，疑因與同行前有債務糾紛，後來又可能牽涉博弈市場之搶奪恩怨，這次對方疑因此將林女強行擄押逼債。0313專案小組陸續傳喚多人到案，其中聲押2人、2人請回，被檢方聲押2人被台南地院裁押羈押獲准。林女被擄走5天後，於3月18日下午獲釋平安返家，外傳林女被迫下2800萬元本票才獲釋。

台南林姓女博奕業者擄人勒贖 　南警緝獲22人多人擴大偵辦

警方調查，涉案歹徒十分狡猾，犯罪計畫相當周詳，林女被擄上車就遭歹徒蒙眼，從南往北再轉東部，使用權利車或租賃車一直換車，製造「斷點」讓警方難以追蹤，增加辦案難度。台南市警局決心偵辦到底，瓦解這幫犯罪集團。

▲台南市警局0313專案小組破獲女博奕業者擄人勒贖案，查獲22名涉案人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市刑警大隊指出，白河分局轄內於3月13日凌晨2時許，在白河區關嶺里175線道路上發生擄人案，為溯源追查該起綁架案幕後策畫及主使者，台南市0313專案小組抽絲剝繭持續追查偵辦，於案發後3至6月間，發動2波專案搜索行動，陸續拘提、搜索涉案成員14人到案，並均經法院裁定羈押禁見。

▲台南市警局0313專案小組破獲女博奕業者擄人勒贖案，查獲22名涉案人，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局於9月9日及10日動員刑事警察大隊各外勤隊警力，再次發動第3波專案搜索行動，陸續在台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣等地查緝涉案劉嫌等8人到案，其中3人經法院裁定羈押禁見、5人裁定交保，本案犯罪集團22名涉案人均到案，惟經清查，涉案犯嫌疑有北部某知名幫派成員，全案仍持續擴大偵辦中。

台南市警局局長方仰寧指出，絕對不容許不法份子挑戰公權力，任意在台南市轄內作出暴力行為者，肆意橫行引發治安事件之不法集團，將動員所有警力，依法逮捕全部歹徒，若有其他共犯絕對依法追究嚴辦，決不寬貸。

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