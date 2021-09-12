餐酒館還有這項服務　微信外叫5傳播妹陪酒！違反防疫慘了

記者林悅／台南報導
餐酒館「掛羊頭賣狗肉」！台南市警四分局11日凌晨3時許，據報循線前往安平區永華路1家餐酒館查獲店內有女侍酒，警方查獲18歲徐姓女子等5名陪待小姐，全案依違反防疫規範移送衛生局裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。
▲台南市警四分局11日凌晨3時許，前往安平區永華路1家餐酒館查獲店內有女侍酒，警方查獲徐姓女子等5名陪待小姐，依違反防疫規範移送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）
警方指出，警方獲報到場後發現3樓包廂內有女陪侍小姐18歲徐姓女子、19歲周姓女子、22歲李姓女子、25歲阮姓女子、29歲陳姓女子等5名陪侍小姐，經警方詳細詢問後，該5名陪侍女子皆坦承係透過微信外叫經紀公司通知至該址坐檯陪酒，全案依違反防疫規範移送衛生局裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。
市警四分局長甘炎民表示，本案經民眾檢舉轄內餐酒館有女侍陪酒，疑似違反防疫規定，經查發現店家以微信外叫傳播小姐坐檯陪酒方式，掛羊頭賣狗肉逃避防疫稽查，除以違反防疫停業規定函請衛生局裁罰外，另以第三方警政方式函請市府權責單位卓處，並列為臨檢、稽查目標，絕不容許轄內業者以合法掩護非法的方式規避查緝，成為防疫的破口。
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