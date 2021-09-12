餐酒館還有這項服務　微信外叫5傳播妹陪酒！違反防疫慘了

台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕，行善助人的澎湃熱情讓志工團隊更有活力，建築「希望家園」是市長黃偉哲帶領市府團隊不斷強調的施政重心，為了打造「希望家園」，勞工局王鑫基局長邀集各工會專業修繕志工，要替弱勢修個好屋，修一間可以安心居住的家。