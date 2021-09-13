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全國首創結合拍拍尺及QR碼　台南大量傷病患管理系統上線

▲台南市E化的救護系統，首創大傷傷病患檢傷環（拍拍尺）和QR碼，將災害現場傷病患資料，傳送給救災救護指揮中心及各急救責任醫院，提升病患痊癒率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市E化的救護系統，首創大傷傷病患檢傷環（拍拍尺）和QR碼，將災害現場傷病患資料，傳送給救災救護指揮中心及各急救責任醫院，提升病患痊癒率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市E化的救護系統再創新，突破災害現場紙本的束縛，首創大傷傷病患檢傷環（拍拍尺）和QR碼，將災害現場傷病患資料透過QR碼的標記，傳送給救災救護指揮中心及各急救責任醫院，讓傷病患獲得最全面現場照護外，更能讓後送醫院得知傷病患資訊，先行準備醫療處置，提升病患痊癒率。

傳統災害現場，為利用有限的急救資源，救護員透過紙本大量傷病患檢傷卡片，做快速檢傷分類，並對危急案件優先急救。但是紙本的作業卻導致需消耗大量的人力統計傷亡狀況、清單、動態等行政作業，且紙本檢傷卡片在面對創傷傷患的血漬、環境的髒汙等問題又無法解決。

▲台南市E化的救護系統，首創大傷傷病患檢傷環（拍拍尺）和QR碼，將災害現場傷病患資料，傳送給救災救護指揮中心及各急救責任醫院，提升病患痊癒率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府消防局在E化救護系統上，率全國之先首創拍拍尺結合QR碼的方式，讓現場檢傷後，立即透過台南救護E化系統，做遠端連結，並將現場傷患資料做分享，同步消防局及衛生局傷病患資料，並因為拍拍尺及QR碼防水，不怕髒汙的特性，更適合災區現場的快速檢傷之用。

市長黃偉哲表示，近年臺灣發生多起重大災害案件，自2015年新北市八仙塵爆、2016台南維冠大樓倒塌、2018年花蓮0206地震、到近日台鐵太魯閣號列車出軌事故再再顯示出大量傷病患事故，隨時都有可能發生，消防局用現有的成熟技術，創新發展更新的方式面對災害的挑戰，是台南市推動智慧城市的展現。

▲台南市E化的救護系統，首創大傷傷病患檢傷環（拍拍尺）和QR碼，將災害現場傷病患資料，傳送給救災救護指揮中心及各急救責任醫院，提升病患痊癒率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，面對災害我們要以更謙卑的心，更積極的努力勇於挑戰。智慧城市是市長黃偉哲的目標，更是消防局努力的方向，同仁發想的拍拍尺結合QR碼，讓災害現場的傷亡能快速檢傷並將傷病資料傳遞給後續支援單位，除讓災區現場救災效率提升外，更讓災害之管理更有方法。

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