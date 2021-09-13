台南市連續78天＋0　黃偉哲說明COVID-19接種黃卡遺失補發辦法

▲台南市連續78天0本土確診個案，黃偉哲市長提醒家長於青少年子女接種BNT疫苗前詳閱接種須知，接種後也務必持續觀察孩子身體狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市連續78天0本土確診個案，台南市長黃偉哲指出，COVID-19疫苗接種作業至12日止，已接種942722劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率44.8％，第二劑涵蓋率5.6％，劑次涵蓋率50.4％。

台南市衛生局長許以霖說明，COVID-19公費疫苗預約平台第9期開放「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT疫苗之民眾，可預約接種第一劑BNT；另「9月28日（含）前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」，可預約接種第二劑高端疫苗。指揮中心亦公布自14日上午10時起開放「12至17歲不在校接種及不在籍學生」意願登記BNT。

符合第九期接種資格者，請於9月20日上午10時至22日中午12時至平台完成預約，接種期程為9月25日至10月2日施打BNT第一劑；9月30日至10月2日施打高端第二劑，並視疫苗供應情形調整接種場次。

若不慎遺失COVID-19接種黃卡，請按照第一劑COVID-19疫苗接種地點，並攜帶健保卡前往申請補發；如在診所接種第一劑，請至原接種診所申請；如在醫院、衛生所或接種站完成第一劑施打，請就近至衛生所申請補發接種黃卡。

9月23日起將陸續展開校園BNT疫苗接種作業，黃偉哲提醒家長於青少年子女接種BNT疫苗前詳閱接種須知，接種後也務必持續觀察孩子身體狀況；根據臨床試驗顯示，BNT疫苗接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑，可能出現頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛、注射部位疼痛腫脹、疲勞、畏寒、發燒及噁心，通常輕微並於數天內消失。

如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，或接種後28天內出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗。

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