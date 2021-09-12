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不讓璨樹颱風來攪局　台南做工行善團持續助弱勢修屋

▲不畏颱風，台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度出任務為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲不畏颱風，台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度出任務為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕，行善助人的澎湃熱情讓志工團隊更有活力，建築「希望家園」是市長黃偉哲帶領市府團隊不斷強調的施政重心，為了打造「希望家園」，勞工局王鑫基局長邀集各工會專業修繕志工，要替弱勢修個好屋，修一間可以安心居住的家。

▲不畏颱風，台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度出任務為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲不畏颱風，台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度出任務為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12日電氣和油漆工會志工一同前往鹽水區羊稠厝修繕，進行衛浴、熱水器、廚具安裝配置、牆壁油漆粉刷及安裝偵煙型火災警報器。陳姓案家是火災戶，房屋燒毀無法居住。修繕志工自獲通報已陸續完成屋內骨架施工、安裝電表和臨時配電箱、埋設化糞池和管路配置安裝施工、電線管路配置、泥水地面粉刷和屋頂牆壁縫填補、內部隔間裝潢及安裝燈具、室內牆面和地面磁磚施工。案家因火災受損嚴重，只能暫居親戚家，全家人（母親及2名就讀國小的兒子）都很期待12日的完工，非常感謝「做工行善團」讓他們有個遮風避雨的地方。

▲不畏颱風，台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度出任務為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基親頒感謝牌給國際獅子會300 D1區張兆榮總監、第5專區林秀勉主席、第6專區戴榮裕主席、第11分區李淑鈴主席、第12分區鄭啟銘主席、第13分區蔡爵祿主席、永美會鄭玉娟會長、永康會蘇偉忠會長、鹽水會謝奇達會長、南鳳會方鈺雅會長、新鳳會鄭雅文會長、麻豆會李明和會長、佳里會陳碧宗會長、歸仁會劉文達會長、展望會謝瑋鎧會長、南瀛會陳俊弘會長、新豐會黃文平會長、南一會李漢坤會長、群英會魏孟融會長、焦吧哖會黃建榕會長、新市會鄭仁崇會長、中央會劉立綸會長、台南縣會記堂溢會長、新化會呂雨蓁會長等人，感謝捐助「有情有疼心ㄟ厝」修繕材料經費，李宗翰議員也前來關心修繕，並與獅子會人員加入12日志工行列幫忙刷油漆，共同歡慶完工。

居住於後壁區高齡82歲的獨居黃姓長者為中低收入戶，所居平房為舊式石棉瓦木造建築，房屋年久失修屋頂多處破洞，只能勉強用大型塑膠布遮蔽以免下雨天漏水。日前經泥水工會志工拆除老舊屋頂後，已由金屬工會志工完成新蓋鐵皮屋頂，鋁門窗的部分則由鋁製品工會李永成監召及李寶能兩兄弟完成汰換，12日由電氣工會志工進行室內電氣線路配置作業，黃炳元區長及林丁和里長也到場關心。

▲不畏颱風，台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度出任務為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了12日施工的2戶修繕案，另外尚有2戶也尚在進行中，其中一戶位於南區喜樹路，屋頂破了一個大洞，86歲的低收蔡姓老翁與打零工的兒子因房屋老舊破損無法居住，暫時住在社工協助尋找的低價租屋處，但房租對他們而言仍是難以負荷。日前電氣、泥水、金屬工會志工已完成斷電作業、安裝開關箱、屋頂拆除、搭建屋頂鐵皮及屋頂牆壁填補施工，蔡淑惠議員服務團隊也連繫環保局南區清潔隊協助清運廢棄物，後續將由其他工會志工完成修繕作業。此外，志工們為免璨樹颱風影響修繕進度，將這週的修繕施工期程往前調整，延遲本身賺錢工作進度，奉獻社會的大愛精神令人敬佩。

還有一戶位於安南區57歲尤姓身心障礙勞工，獨居在老舊平房，平時撿回收變賣維生，生活多靠鄰里救濟，房屋老舊漏水，屋內無廁所可以使用。上週由電氣工會志工進行化糞池施工及管線整理，後續將由泥水、木工、油漆工會等志工接力修繕，改善尤姓身障勞工居住環境。

▲不畏颱風，台南市勞工局「做工行善團」志工夥伴再度出任務為弱勢修屋，12日同時有2戶進行修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，12日同時有2戶施工，志工們都很辛苦，為的就是盡己所能幫助社會弱勢。另今日做工修繕團隊也至鹽水區歡雅里會勘修繕案，案主是勞工局職重個管員服務的身障人士，居住房屋破舊，室內居住環境不佳，床墊直接鋪在地板，室內擁擠潮溼，後續也將協助修繕改善居住環境。王鑫基局長感謝志工夥伴長期的奉獻，費心勞力支持勞工局的弱勢房屋修繕服務，將愛與關懷的種子散播各地，拉起弱勢家庭，讓他們萌生希望。

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