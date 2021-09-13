冠狀病毒之父建議「疫苗覆蓋率達8成」就解封　陳時中回應！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣「冠狀病毒之父」中研院院士賴明詔近日從美國返台，針對國內疫情，他認為如果兩劑疫苗涵蓋率達70%~80%，就可鬆綁防疫政策，與病毒共存。對此，指揮官陳時中表示，要觀察打疫苗較多的國家現在情況，例如以色列打很多，但確診案例還是好幾千人。

賴明詔返台後直言，隔離期間也讓他思考許多，儘管贊同謹慎的隔離政策，但社會付出的成本太高，等這波疫情趨緩後，應檢討防疫態度和思維。他更認為疫情難清零，國境也不能永遠封鎖，台灣社會可參考丹麥做法共同討論，丹麥完全接種疫苗覆蓋率達8成後，宣布解除所有防疫政策。

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對此，陳時中表示，能打兩劑到70%~80%就可以形成相當好的保護力，但也要看打疫苗較多的國家，現在情況怎麼樣，目前兩個比較指標的是以色列和新加坡，但以色列昨天確診案例有6,500人左右，新加坡打了很多，達到80%以上，不過昨天確診案例還是超過550，而且連兩天超過。

針對台灣可參考丹麥做法，完全接種疫苗覆蓋率達80%後，宣布解除所有防疫政策。陳時中也持保留態度，他認為，有些國家打得比較快，其他國家的相關經驗，都可讓台灣當作參考。

另外，專家小組召集人張上淳也表示，新冠病毒出現後，大家都認為會輕症化，會像流感一樣，大部分輕症和少部分重症，特別在Delta出現後，很多國家都已經打疫苗，可以看到很多重症被預防下來，但輕症個案增加。

張上淳説，打過疫苗的人死亡和重症機會都降低，不過當然還有相當高比例的國家或民眾還沒施打足夠疫苗，這些國家裡面還是會有重症和死亡，目前不敢完全斷定已經變輕症化，還是要積極施打疫苗，讓大家有更多免疫力。