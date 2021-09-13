新冠病毒流感、輕症化？2大權威醫曝「變化關鍵」　恐還有數波流行

▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

新冠病毒不斷變異，未來是否有可能朝向流感化與輕症化？權威醫師直言，在2至3年內，還會出現數波的大流行，要等到多數人都有免疫力，病毒才會輕症化，降低對人類的威脅。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，現在還無法定論新冠病毒未來會變怎樣，但從流感病毒的經驗來看，流感病毒若出現一個大突變，對人類的衝擊不會短期消失，在2至3年內會出現1波、2波、3波的流行，要等到大部分人都有免疫力，變成所謂的輕症化的時候，流感病毒對人類的威脅才會變少。

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「2009年出來的新型流感H1N1就是這樣子，大家現在已經不記得那時候大家對它很恐慌」，李秉穎指出，在前3年，新型流感H1N1造成很高的死亡率，新冠病毒也可能會像H1N1一樣，剛問世2、3年期間，即使疫苗覆蓋率很高，但疫苗會不停突變，沒有免疫力、沒有接種疫苗的人可能還是會發生重症和死亡。

至於2、3年後，新冠病毒若持續突變是否會輕症化？李秉穎認為「這是一個非常可能出現的事情」，因為對於一般感冒病毒與冠狀病毒了解，大概都是這樣的模式，但到底要等多久時間才能恢復正常生活、病毒完全輕症化，還有待進一步觀察。

▲到底要等多久才能恢復正常生活、病毒完全輕症化，李秉穎認為還有待進一步觀察。。（圖／指揮中心提供）

專家諮詢小組召集人張上淳則提到，一直以來都有專家認為新冠病毒會像流感變輕症化，特別在Delta變異株出現後，有許多國家人民因為已經接種疫苗，重症被預防、輕症個案增加，住院率也減少，不論是接種疫苗或是因為染疫，人體抵抗力對病毒有相當程度的防範。

但張上淳直言，仍然有重症死亡個案發生，目前也還不敢完全斷定新冠病毒變輕症化，也還要積極施打疫苗讓大家有更多免疫力，並值得繼續觀察。

▲專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）