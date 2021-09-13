中秋河濱烤肉夢碎！改到自家屋頂？柯文哲：1人不管制　呼朋引伴危險度高

記者袁茵／台北報導

中秋節（9月21日）即將到來，許多縣市因應疫情狀況，包括新北市在內，決定禁止在公共場所烤肉。台北市長柯文哲13日宣布，北市中秋節禁止在河濱公園烤肉，若一個人在屋頂烤肉，不會有人管制，但若呼朋引伴就是製造群聚；至於其他戶外場所能否烤肉？台北市副市長黃珊珊說，公有場所都不開放烤肉，在家的部分只能希望民眾順從防疫規範。

台北市政府13日下午3時15分召開防疫記者會，針對中秋節烤肉部分，柯文哲宣布，河濱公園今年禁止烤肉，因為不可能派警察整晚在該地檢查民眾有無梅花座、隔板。而中秋聯歡活動則要維持室內80人、室外300人規定，並且全程佩戴口罩、不供餐；若有用餐需求，須全程使用隔板或保持梅花座。

柯文哲強調，重點不是烤肉，而是群聚，「如果要在室內烤肉的話⋯不過是這樣啦！你不要給我製造火災好不好？我也不曉得室內怎麼烤肉，煙搞得屋內⋯我不曉得！」倘若是一個人在屋頂上烤肉，要舉杯邀明月，對影成三人，也不會有人去管制，但如果在這個屋頂上呼朋引伴、大家脫口罩喝酒吃烤肉，那這就製造群聚。

柯文哲提及，如果是家人在一起聚餐，那就得明白家戶感染的危險，防疫仍得靠國民素質維持，若跟認識的人吃飯較還好，不認識的人混在一起危險度則較高；儘管雙北市疫情已有控制，但不小心仍會回升，自己還是主張民眾接種2劑疫苗、放鬆防疫管制，「不然每天這樣過日子，老實講我也很討厭戴口罩，戴到有點不耐煩。」

會後，現場媒體詢問，如果河濱公園禁止烤肉，那其他戶外場所能否烤肉？柯文哲回應，從未直接下命令，但這樣是不好的，所以要自己控制。媒體又追問，所以戶外可以烤肉？柯文哲又答，「不可以！」除非有梅花座、隔板。

黃珊珊則解釋，河濱公園不開放烤肉，代表所有公有場所都不開放烤肉，至於在家吃飯，就只能希望民眾有順從防疫規範，否則可能造成家戶感染。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）