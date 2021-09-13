建電信足跡系統！柯文哲：查到確診者停留摩鐵　太太在身旁「不敢招供」

記者袁茵／台北報導

新北市板橋區某家幼兒園爆發群聚感染，且確定是Delta變異株，使新北市長侯友宜立刻宣布，新北市自9月9日至9月15日，餐廳全面停止內用，不過台北市卻未禁止餐廳內用，引發外界熱議。台北市長柯文哲表示，因為北市大規模PCR速度提升，並建立電信足跡系統，連民眾去汽車旅館、沒老實告知都能查出來，才會做此選擇。

台北市政府13日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤出席，並針對中秋節烤肉指引、學校復課情形、麥當勞女員工染疫（案16198）匡列與採檢結果、第八輪AZ疫苗預約情形做相關回應。

針對新北市因為有民眾群聚感染Delta變異株，所以暫停餐飲內用，但柯文哲過去卻認為不要製造恐慌，現在是否會覺得新北市作法過於超前？柯文哲回應，不可以事後諸葛，因為這是台灣第一次出現Delta病毒，大家都沒有把握，且敵情不明、不曉得擴散多厲害。

柯文哲提及，台北市並不是神經線比較大條，只是從5月到9月這段時間，整個北市防疫系統比過去強太多，現在有大規模PCR能力，真的有問題，防疫公車開到學校，一次就能採檢900多人，「我相信我們現在有能力一天做1萬人。」所以北市這種大規模PCR能力，萬一出事了也能做處理。

柯文哲指出，北市疫調小組也比過去好很多，且有花錢建立電信足跡系統，以前確診者不講實話的話難以得知，「你現在不講實話，對足跡的話就知道，哦！這個人還有去汽車旅館卻沒有講，就可以一一抓出來。」最近也有遇到此問題，「因為沒有人會⋯太太就在旁邊，沒有人會招供說去汽車旅館，但看電信足跡有經過此地並停留。」

柯文哲總結，從電信足跡、大規模PCR，以及PCR速度提升，98%的人可於當天晚上知道結果，整個能力提升相當多，才敢不馬上提高防疫層級，在疫情當中不斷進步自我能力，盡量別對民生經濟造成太大困擾。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）