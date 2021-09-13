不在校施打、不在籍學生注意了！　1張圖秒懂明起「預約BNT疫苗」

▲9月14日起「12至17歲不在校施打及不在籍學生」可登記BNT疫苗。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

BNT疫苗9月23起將優先提供12~17歲學生在校接種，今（13日）中午12點起暫停意願登記，不過，明天上午10點起開放，「12至17歲不在校施打及不在籍學生」至預約平台意願登記BNT疫苗。

有不少學生為不在校與不在籍學生族群，指揮中心指揮官陳時中說，9月23日起接種BNT部分，今天12點起暫停意願登記，但9月14日10點起開放，12至17歲不在校、不在籍登記，一樣只要到預約平台意願登記BNT就可以，時間會另外公布。

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▲第九期提供BNT第一劑已及高端第二劑。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，疫苗平台原先開放18歲以上民眾進行意願登記與預約，重新開放後增加12~17歲青少年可以上平台登記，18歲以上民眾屆時仍可以繼續登記。第九期將提供BNT疫苗及高端疫苗，當中BNT疫苗提供接種第一劑，符合資格對項包含「18至22歲」；「所有65歲以上」；「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者；高端疫苗則提供第二劑，對象為「9月28日（含）前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」。

指揮中心指出，第九輪對象預約時間為9月20日上午10點到9月22日中午12點為止，至於施打時間，BNT疫苗預計於9月25日至10月2日、高端疫苗預計於9月30日至10月、2日。