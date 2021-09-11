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埃及3兄弟曾到苗栗高鐵2工地　7接觸者已屆14+7！PCR結果曝

▲案16160確診者三兄弟，工作足跡遍及半個台灣，曾短暫停留苗栗3小時。（圖／記者黃孟珍翻攝）
▲苗栗縣府公布埃及爸等3人20日疫調結果，並針對其接觸者進行PCR檢測。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

新北市某幼兒園爆發Delta變異株群聚感染，其中案16160埃及爸，經疫調發現，於8月20日曾與哥哥（案16169）及表哥（案16170）自駕前往苗栗縣通霄高鐵邊坡（115K、117K）及造橋高鐵邊坡（98K、99K）工程會勘，而與其接觸的7人中，其中6人已經確認PCR為陰性。

經疫調結果，案16160埃及爸與哥哥（案16169）及表哥（案16170）20日上午9時18分下通霄交流道至烏眉附近工地（9時42分至10時30分），後轉往造橋勘查另1處工地（11時14分至12時29分），勘查期間皆有全程配戴口罩，於12時40分離開苗栗縣，勘查期間皆有全程配戴口罩，

縣府表示，由於案16160埃及爸3兄弟當天會勘場域為空曠地，為一般民眾無法進入之特定場所，會勘時全程配戴口罩，接觸個案人員有7人，雖因接觸時間已屆14天+7天，依規定已無需採檢，但縣府仍對接觸者進行採檢，目前已完成6位PCR採檢，全部為陰性，接觸人員依規定已無須隔離及自主健康管理，已衛教自我健康監測。

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