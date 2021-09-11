埃及爸成箭靶被疑感染源！妻子無奈發聲　陳時中籲：不要獵巫

記者崔至雲／台北報導

Delta變種病毒讓國內民眾再度人心惶惶，新北板橋社區Delta群聚案的疫調走到現在，案16160這名埃及爸爸，被懷疑是整起群聚案的源頭，近日，他與他的妻子跳出來發聲，認為一家人都有遵守防疫，卻還是被當成獵巫對象，說非常失望。對此，指揮中心指揮中陳時中表示，「請不要這樣想」，也請民眾不要獵巫。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

埃及爸妻子向媒體表示，丈夫很無奈，自己是很愛台灣的外國配偶，但最終還是充滿針對性，妻子也說，自己和先生入境後完全遵守防疫規定，中間2次居家篩檢陰性，自發性去做PCR也是陰性，這些訊息說100次也不會被採用，最後只會看到他們一家都是陽性，她也認為，如果要斷定先生是境外移入個案，與他們同班機入境的乘客也可能與他們有相同狀況，應該要篩檢。

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陳時中呼籲，「大家不要獵巫」。另外，埃及爸妻子提到，很多資訊一家人都是看電視才知道，反而自己不是先知道。對此，陳時中則回應，有時候資訊發布的很快，希望大家可以對整個訊息都能及時掌握，收到基因定序結果也會盡速跟大家講。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，一直都有跟相關醫療團隊保持聯繫，有些是醫院、有些是昆陽實驗室，但因為該案為外國籍，醫療團隊要用阿拉伯文翻譯，所以可能在語文溝通上可能有隔閡障礙，請家屬體諒，未來會去改善檢驗結果通知方式。