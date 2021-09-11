　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揮皇高爾夫3級警戒還天天客滿！連5罰拒繳102萬　老闆出國了

記者劉昌松／台北報導

位於新北市淡水區的揮皇高爾夫球場，在疫情三級警戒時違規營業，遭5度開罰共計102萬元，業者遲不繳錢，行政執行署士林分署日前到球場執行查封發現，現場客人絡繹不絕，停車場有許多雙B名車，但負責人早在6月就出國，雖當場查封屬於球場的車輛2部、10部高爾夫球車及現金2萬多元，仍不足抵償罰款，將擇期再次執行。

▲▼主任行政執行官帶隊前往揮皇高爾夫球場查封高爾夫球車、車輛等動產。（圖／士林分署提供）

▲揮皇高爾夫球場不繳違規營業罰款102萬元，10部高爾夫球車被查封。（圖／行政執行署士林分署提供）

▲▼主任行政執行官帶隊前往揮皇高爾夫球場查封高爾夫球車、車輛等動產。（圖／士林分署提供）

▲球場員工表示負責人6月1日出國未歸，會轉告負責人回國後繳納罰款。（圖／士林分署提供）

新北市府在三級警戒期間，因防疫考量，將600處公園封閉，但是揮皇高爾夫球場卻照常營業，且天天客滿，引發附近居民抱怨可能成為防疫破口，市長侯友宜曾記者會上震怒：「這太離譜了！」市府教育局體育處在5月21、24、25 26及27日查獲違規營業，分別開罰6萬、12萬、24萬、30萬、30萬合計102萬元。

但揮皇球場不理會裁罰，案件9月3日移送行政執行署士林分署執行，9月6日由主任行政執行官率領多位執行同仁，並會同新北市政府人員一同前往現場展開首波執行，現場發現義務人公司經營之球場營業狀況非常好，停車場不乏雙B名車，並停放有數十部車輛。

▲▼主任行政執行官帶隊前往揮皇高爾夫球場查封高爾夫球車、車輛等動產。（圖／士林分署提供）

▲執行官在高爾夫球車上貼封條。（圖／士林分署提供）

輝煌現場員工表示老闆於6月1日已出國迄今，會告知老闆儘速處理這些罰鍰，士林分署當場查封大型水晶礦洞一組、車輛2部、10部高爾夫球車及收銀機中現金2萬餘元，經評估這些動產拍賣恐仍不足清償全部罰鍰，將擇日再次前往查封義務人公司之財產。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

酒客尾隨小姐硬上...全程「電話連線」！姊妹想救人遭嗆：不要亂

虐殺公公案還在審　驚世媳婦衝派出所打警察「小小拳不會痛」

20歲男買名車沒錢付！老公寓貸款挺兒卻被騙光　窮爸活活氣死

►莫蘭迪色絕美小家電打折了！

ET快訊
梁家輝「遭台灣封殺」擺路邊攤維生！　周潤發一句話救了他
張鈞甯硬起來提告「要求8網友道歉」！　怒：傷害名譽極其惡劣
室友鑽進被窩！　男大生睡夢中「被含住」崩潰
719前沒勾AZ！等完495萬人「輪他們打第二劑」　網：我一
璨樹「陸警範圍擴大」17縣市警戒！　減弱成中颱仍超強
美軍炸錯人？ISIS-K遭轟炸影片曝　死者是美國工程師
LIVE／8縣市陸上警戒「越晚雨越大」　氣象局最新說明
金正恩不甩愛妻和她親密黏TT！　「粉衣女」意外成焦點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台電人員移除樹枝防災　手腳遭電擊倒地送醫搶救

男大生網路告別嚇壞好友　警600秒抵濃煙屋搶命

室友鑽進被窩！男大生睡夢中「被含住」崩潰　他竟喊：肉慾重拍謝

國小女師暗槓環保競賽禮券！只給學生紅包袋　她辯：有請喝牛奶

「好看娛樂」非法聘僱外國人錄節目　1年內犯2次代價曝光 　　

璨樹強襲太麻里淨灘「如常舉辦」　海巡戒護變保鏢！縣府要究責

俄國美女安妮前經紀人誆辦「玖壹壹」演唱會詐財　判刑定讞將入監

拯救喵星人她闖鄰宅「釋囚」　遭推撞圍籬濺血！互告結局逆轉

帶隊KTV慶生竟狂摸女輔導長　邪淫連長爆打值星官下場曝光

揮皇高爾夫3級警戒還天天客滿！連5罰拒繳102萬　老闆出國了

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

不滿車位被停...動手扯下女子頭髮　阿婆嗆聲：這塊地我花錢整理的！

瘋狂舍監半裸開名車撞北藝大！ 「底盤、車頭卡樓梯」還搜出大麻

中山大學清晨猴子成群下山逛街　機車遭當墊腳石倒地當事者落跑

藝人澎恰恰欠2.4億債務走投無路　連千毅公布誘人薪資喊「我幫你」

海陸警報齊發！強颱璨樹持續靠近台灣　周日「壟罩全台」總雨量3地最恐怖

快訊／台電人員移除樹枝防災　手腳遭電擊倒地送醫搶救

男大生網路告別嚇壞好友　警600秒抵濃煙屋搶命

室友鑽進被窩！男大生睡夢中「被含住」崩潰　他竟喊：肉慾重拍謝

國小女師暗槓環保競賽禮券！只給學生紅包袋　她辯：有請喝牛奶

「好看娛樂」非法聘僱外國人錄節目　1年內犯2次代價曝光 　　

璨樹強襲太麻里淨灘「如常舉辦」　海巡戒護變保鏢！縣府要究責

俄國美女安妮前經紀人誆辦「玖壹壹」演唱會詐財　判刑定讞將入監

拯救喵星人她闖鄰宅「釋囚」　遭推撞圍籬濺血！互告結局逆轉

帶隊KTV慶生竟狂摸女輔導長　邪淫連長爆打值星官下場曝光

揮皇高爾夫3級警戒還天天客滿！連5罰拒繳102萬　老闆出國了

IWC揭美國海軍飛行錶神秘面紗　開放錶迷買限量「特別版」

快訊／台電人員移除樹枝防災　手腳遭電擊倒地送醫搶救

中颱燦樹陸警範圍擴大　新北災害應變中心提升至一級開設

南投千坪日式水上Villa價格超親民！一泊二食＋超大湯屋隨你泡

「要像情侶就要跟我睡」《宮S》女星爆退出演藝圈因被逼發生性關係

投客操作實登從高改低報！內行人勸：條件再好都別接受

璨樹襲台交通異動懶人包！台鐵南迴午後停駛、立榮國內線明全取消

金正恩疑有12名替身！靠複製人出席閱兵式　專家：本人恐遭監禁

男大生網路告別嚇壞好友　警600秒抵濃煙屋搶命

曾被笑是「癡人說夢」　玖壹壹12歲生日「無預警公布喜訊」！　

工人整地「巨大雨傘節」爬上怪手　他估超過1.5公尺！網：山神化身

社會熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

基隆老闆剁一整夜　燉煮「人肉羊肉爐」

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

LINE傳「確診 50+　發假訊息男抓到了

嫁牙醫又劈牙醫！人妻被控激壞903次

輕熟女賣「原味按摩棒」　外送員慘淪「買家」

跌入「電梯井」墜2米深！他當場身亡

重機改車牌架　警認定無法辨識開罰被打臉

快訊／國道1號深夜追撞　插進大車車尾

外籍看護落跑！「漸凍人李怡潔」臉色慘白險死

快訊／彰化市民宅大火　警消搶救中

即／新莊男套房疑點燃汽油拖女友陪葬

驚悚畫面曝！阿公騎3輪車遇「鬼遮眼」被撞慘死

更多熱門

相關新聞

719前沒勾AZ「他們排到第二劑」　網戰翻

719前沒勾AZ「他們排到第二劑」　網戰翻

符合第八輪AZ預約的對象有兩類，包含10日前已接種第一劑AZ且滿10週的民眾預約第二劑，以及7月19日前就已意願登記AZ的18至22歲民眾預約第一劑。就有網友發文表示，他連第一劑都還沒打到，就要先讓位給打過第一劑的人，真的很離譜。貼文曝光後，隨即掀起熱議。

美研究：青少年打BNT心肌炎機率大於染疫住院

美研究：青少年打BNT心肌炎機率大於染疫住院

北市疫苗被外縣市搶光　長者險約不到中央急補

北市疫苗被外縣市搶光　長者險約不到中央急補

補班日爽領500元紓困金　阿嬤燦笑捧6千回家

補班日爽領500元紓困金　阿嬤燦笑捧6千回家

PO「冠清一號」遭送辦　男不起訴原因曝

PO「冠清一號」遭送辦　男不起訴原因曝

關鍵字：

新冠肺炎三級警戒高爾夫球場淡水揮皇行政執行署士林分署高爾夫車球影音

讀者迴響

熱門新聞

連千毅幫澎恰恰　公布超誘人薪資

《閃電俠》童星吸毒猝死得年16歲

不斷更新／全台停班課一次看！台東宣布：下午停班停課

博恩打完AZ當場暈倒！下巴撞柏油路「噴血縫5針」

他開車進「伯朗大道」被開單崩潰：受鄉下人的氣

機師兒Ct值11如何守住？網歸功1關鍵：有用

屏東明正常上班課　全台停班課一次看！

埃及爸成箭靶　妻：欲加之罪何患無辭

璨樹暴風圈觸陸！颱風結構紮實

陳雨菲穿「陸牌球鞋」腳被割出血　代言人慘遭出征

小一新生「偏僻路邊大哭」！她機警停車…善舉救回他

最容易單身的3大星座！

強颱璨樹路徑東修！高雄花蓮納陸警　下午觸陸暴風圈罩全台

雙北等4縣市　明放颱風假機率大

基隆老闆剁一整夜　燉煮「人肉羊肉爐」

更多

最夯影音

更多
張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？
《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

《棒棒堂》鮪魚分享小孩教育觀被嗆爆！　Melody「講這種風涼話」怒：真的白目

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

極速衝撞電桿「轎車秒斷成2截」　男駕駛頭部重創！女拋車外不治

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面