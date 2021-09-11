揮皇高爾夫3級警戒還天天客滿！連5罰拒繳102萬　老闆出國了

記者劉昌松／台北報導

位於新北市淡水區的揮皇高爾夫球場，在疫情三級警戒時違規營業，遭5度開罰共計102萬元，業者遲不繳錢，行政執行署士林分署日前到球場執行查封發現，現場客人絡繹不絕，停車場有許多雙B名車，但負責人早在6月就出國，雖當場查封屬於球場的車輛2部、10部高爾夫球車及現金2萬多元，仍不足抵償罰款，將擇期再次執行。

▲揮皇高爾夫球場不繳違規營業罰款102萬元，10部高爾夫球車被查封。（圖／行政執行署士林分署提供）

▲球場員工表示負責人6月1日出國未歸，會轉告負責人回國後繳納罰款。（圖／士林分署提供）

新北市府在三級警戒期間，因防疫考量，將600處公園封閉，但是揮皇高爾夫球場卻照常營業，且天天客滿，引發附近居民抱怨可能成為防疫破口，市長侯友宜曾記者會上震怒：「這太離譜了！」市府教育局體育處在5月21、24、25 26及27日查獲違規營業，分別開罰6萬、12萬、24萬、30萬、30萬合計102萬元。

但揮皇球場不理會裁罰，案件9月3日移送行政執行署士林分署執行，9月6日由主任行政執行官率領多位執行同仁，並會同新北市政府人員一同前往現場展開首波執行，現場發現義務人公司經營之球場營業狀況非常好，停車場不乏雙B名車，並停放有數十部車輛。

▲執行官在高爾夫球車上貼封條。（圖／士林分署提供）

輝煌現場員工表示老闆於6月1日已出國迄今，會告知老闆儘速處理這些罰鍰，士林分署當場查封大型水晶礦洞一組、車輛2部、10部高爾夫球車及收銀機中現金2萬餘元，經評估這些動產拍賣恐仍不足清償全部罰鍰，將擇日再次前往查封義務人公司之財產。

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