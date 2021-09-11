719前沒勾AZ！等完495萬人「輪他們打第二劑」　網：我一劑都沒有

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

符合第八輪AZ預約的對象有兩類，包含10日前已接種第一劑AZ且滿10週的民眾預約第二劑，以及7月19日前就已意願登記AZ的18至22歲民眾預約第一劑。就有網友發文表示，他連第一劑都還沒打到，就要先讓位給打過第一劑的人，真的很離譜。貼文曝光後，隨即掀起熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「到底什麼時候可以打到疫苗」為題發文，提到第八輪AZ預約的對象分為兩類，其中一類已經可以預約接種第二劑；然而，30多歲的他卻連第一劑都還沒打，他覺得這樣的決策實在很離譜。

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「就算你預約落後，也該按年齡優先，哪有重填就得排在後面的」、「追根究柢就是不足」、「7/19前CDC可曾預告7/19前及後，在預約上的差異」、「糾結什麼時候登記，不就證明現在疫苗嚴重不足嗎？都沒想過現在是在罵疫苗買不足嗎」、「為什麼疫苗打不到人民要檢討自己」。

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

不過也有許多網友表示，「若你7/19前就有選AZ，早就有打到了」、「就說要聽雙邊才會胡呀」、「真的想打去排殘劑，有認真排都打得到」、「你才該檢討為何同年齡打得到你打不到」、「有選AZ早就打到囉，自己當初沒選怪誰」、「不就自己的選擇嗎」、「幾個月前就說了，AZ國外也在打，有什麼好嫌」。

本站曾報導《變心改登記AZ「短期內還是打不到」 要先等這批人打完》，陳時中曾強調，疫苗接種會依照長幼有序開放，無關登記順序；不過陳時中之後也解釋，長幼有序是依照7月19日之前的名單排序，其他新增登記、或者原先已經登記更改意願者，都會排序在這批人之後，「這樣比較公平」。而根據指揮中心資料指出，7月19日收單時，願意接種AZ疫苗者共有495萬人。