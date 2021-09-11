美研究：青少年打BNT疫苗「心肌炎機率」大於染疫住院

▲美國紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國研究表示，與感染新冠肺炎相比，健康男孩更有可能因為BNT疫苗引發的心肌炎副作用而住院。加州大學2021年上半年針對美國青少年接種輝瑞/BNT疫苗的不良反應進行研究，結果顯示，12至15歲的健康男孩接種後出現心肌炎的機率是染疫導致住院4個月機率的4到6倍。

根據《衛報》報導，加洲大學特雷西（Tracy Høeg）博士與其團隊研究發現，12至15歲的健康男孩接種2劑輝瑞/BNT疫苗之後心肌炎的發病率為每百萬人162.2例，而16至17歲的健康男孩心肌炎發病率則為每百萬人94例，健康女孩的數據則分別為每百萬人13.4例與13例。而研究估計，依美國目前的感染率而言，健康青少年未來120天內因為感染新冠肺炎的機率約為百萬分之44。

▲美國加州大學研究指出，12到15歲的健康男孩接種BNT疫苗後出現心肌炎的機率大於染疫住院率。圖為美國賓州青少年接種疫苗。（圖／路透）

研究指出，大多數經歷副作用的未成年者是在注射第2劑BNT疫苗的幾天內出現症狀，莫德納疫苗部分接種者也出現類似副作用。研究作者表示，受副作用影響的未成年男孩約有86％需要住院治療。英國南安普頓大學兒科免疫學與傳染病學教授佛茨（Saul Faust）受訪表示，美國這項發現似乎證明英國對青少年接種採取謹慎的做法是正確的決策。

報導指出，由於加州大學這項最新研究尚未經過同行評審，目前還不能確定這些數據的可信程度，以及如果在美國以外的其他國家為12歲至15歲青少年接種BNT疫苗，數據是否仍會相同。例如，在英國規定的注射間隔期間更長，據英國藥品監管機構數據，目前接種BNT疫苗後心肌炎發生率僅為每百萬人6例，低於美國數值。

►迎戰開學季！ 美國最快10月批准「5至11歲兒童」接種輝瑞疫苗

►臨床結果表現良好 「BNT兒童疫苗」有望10月上市

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast